Blade: sospesa la produzione, data di uscita a rischio?

Arrivano pessime notizie per i Marvel Studios e per la travagliata produzione del film Blade. La realizzazione del film con protagonista Mahershala Ali è stata messa in pausa, mentre prosegue la ricerca di un nuovo regista.

Solo un paio di settimane fa Bassim Tariq aveva deciso di rinunciare alla direzione della pellicola, dando il via ad una corsa contro il tempo per Kevin Feige. Le riprese sarebbero, infatti, dovute cominciare nel mese di novembre, ma come confermato da The Hollywood Reporter sono state ora rinviate al 2023.

Si tratta di un rinvio dovuto indubbiamente alla volontà di cercare il regista giusto (si rumoreggia anche di grossi nomi, ma solo voci per il momento); tuttavia sembra che anche la sceneggiatura non avesse pienamente convinto Ali e Feige. Addirittura Blade verrà totalmente riscritto nelle prossime settimane, un lavoro del quale è stato incaricato Beau DeMayo (Moon Knight).

La scelta di prendersi tutto il tempo necessario per realizzare il progetto appare dunque come la soluzione più logica, per quello che è a tutti gli effetti un caso quasi sconvolgente, vista la maniacale attenzione alla programmazione delle uscite in casa Marvel.

L’idea di rilasciare il film il 3 novembre 2023, pur non essendo ancora arrivato un annuncio ufficiale, è di fatto da considerarsi tramontata. Ci vorrà dunque ancora un po’ di tempo prima di vedere Blade sul grande schermo, nonostante la sua “introduzione” nella post-credit di Eternals (la voce fuori campo, ndr).

Ricordiamo che Blade è stato annunciato, a sorpresa, al San Diego Comic-Con 2019. Come svelato da Mahershala Ali, che guiderà un cast che comprende anche Delroy Lindo e Aaron Pierre; è stato lui stesso a contattare Feige per candidarsi ad interpretare il personaggio e realizzare il film. Un’occasione da sfruttare al volo, per poter avere un premio Oscar nel ruolo di star della pellicola.