Secret wars, deadpool 3 e fantastici 4: le nuove date

Pioggia di rinvii in casa Marvel Studios, che nella serata di ieri hanno annunciato importanti cambiamenti riguardo le date di uscita di Avengers: Secret Wars e di altri tre attesissimi titoli.

Il sesto film sui Vendicatori è slittato a maggio 2026. Non è tutto, perché anche Deadpool 3 è stato spostato all’8 novembre 2024 e Fantastic Four al 14 febbraio 2025. Il motivo di questa riprogrammazione del calendario delle uscite Marvel è dettato in gran parte dalla cattiva gestione del caso Blade.

Anche il film con protagonista Mahershala Ali, inizialmente previsto per novembre 2023, è stato rinviato al 6 settembre 2024. Le riprese del film sarebbero dovute cominciare nelle prossime settimane, ma l’addio del regista e una sceneggiatura poco convincente, che verrà interamente riscritta, hanno spinto Kevin Feige a mettere in pausa la produzione di Blade.

Rimane invariato, almeno per il momento, il resto del calendario della Fase 5 e della Fase 6. Per quanto riguarda il 2023, scende a tre il numero di titoli previsti: Ant-Man and The Wasp: Quantumania vedrà la luce il 15 febbraio, Guardiani della Galassia vol. 3 il 6 maggio e The Marvels il 28 luglio.

Nel 2024 invece si chiuderà la Fase 5, presumibilmente con uno tra Blade e Deadpool 3. I due film usciranno dopo Captain America: New World Order e Thunderbolts, originariamente annunciato come film di chiusura della prossima fase.

Per quanto riguarda, invece, la Fase 6 vedremo nel 2025, a distanza di pochissimi mesi, sia il nuovo film sui Fantastici 4 che Avengers: The Kang Dinasty. La grossa novità è che quest’ultimo non uscirà più poco prima di Secret Wars. I due prossimi capitoli sugli Avengers avranno un trattamento simile a quello di Infinity War ed Endgame, uscendo ad un anno esatto di distanza uno dall’altro.

Infine è presente un film ancora senza titolo che occupa lo slot del 7 novembre 2025. Difficile azzardare ipotesi, ma potrebbe trattarsi di un sequel riguardante Eternals o Doctor Strange, ad esempio. Improbabile invece che si tratti di Shang-Chi 2, in quanto il regista della pellicola, Destin Daniel Cretton, si occuperà anche di Avengers: The Kang Dinasty.