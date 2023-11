Brendan Fraser sarà in Rental Family, dal regista di Lo Scontro

Brendan Fraser sarà il protagonista di Rental Family, il nuovo film diretto da Hikari, lo stesso regista della recente serie Netflix Beef – Lo Scontro. Il progetto è in fase di sviluppo dal 2019 e sarà finalmente realizzato con la collaborazione di Sight Unseen Productions.

La trama di Rental Family

Brendan Fraser interpreterà in Rental Family un attore in crisi che vive a Tokyo. Qui viene assunto come testimonial da una famiglia giapponese che gestisce un’attività di affitti. La situazione che verrà a crearsi porterà il protagonista ad un auto scoperta di sé e del ruolo che lui ha nella vita degli altri.

Le riprese del film inizieranno questa primavera in Giappone. L’attore viene da un periodo travagliato: dopo l’Oscar al miglior attore protagonista per The Whale di Darren Aronofsky, che ha decisamente risollevato la sua carriera, Fraser è comparso in Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese dove l’attore compare per circa 7 minuti. Quei pochi minuti di interpretazione hanno diviso il pubblico, tra chi lo ha apprezzato e addirittura chi ha chiesto di eliminarlo completamente dal film, fino al ritiro dell’Oscar precedentemente vinto.

A parte le polemiche, siamo in attesa di nuova informazioni riguardo il nuovo film di Hikari e vi aggiorneremo non appena saranno disponibili.