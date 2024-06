Il quinto episodio di The Boys 4 dal titolo: "Attento al Ciciarampa, figlio mio" ù disponibile in streaming su Prime Video da giovedì 27 giugno. Dopo la vendetta di Patriota, l'irruenta rissa tra Starlight (Erin Moriarty) e Firecracker (Valorie Curry) e gli eventi dell'episodio precedente (qui trovate la nostra recensione della 4x04); le situazioni in ballo iniziano a prendere una piega più definitiva, si avvicinano alla conclusione alcune storyline.

Nuove rivelazioni incredibili che possono cambiare concretamente le carte in tavola e segreti bizzarri tenuti nascosti aggiungono ulteriore carne al fuoco nella nebbia di caos già piuttosto fitta che contraddistingue questa quarta stagione di The Boys.

Il quinto episodio della fortunata serie tv targata Amazon Prime ci porta dunque verso una direzione più nitida, verso le battute finali. Ma lo fa in perfetto stile The Boys, con follia e con elementi grotteschi ed esilaranti come le galline assassine iniettate di composto V.

7 The Boys 4x05 Il quinto episodio della quarta stagione di The Boys rappresenta il riassunto perfetto dell'intera stagione finora: da un lato, brilla per carisma, eventi folli e tematiche sempre sul pezzo e capaci di sorprendere; dall'altro, soffre di alcuni giri a vuoto narrativi e di staticità. Ogni punto di svolta viene sistematicamente mandato in fumo, creando una sensazione di stallo. Ma è proprio nelle sue "luci" che The Boys risplende: i personaggi straordinari, i dilemmi morali al limite e gli archi narrativi più riusciti tengono incollati allo schermo. Anche l'introduzione del virus, familiare agli appassionati di Gen V, non fa che accentuare questi aspetti positivi. The Boys 4x05 è comunque un episodio godibile e ricco di spunti, ma la sua forza viene smorzata da una trama che fatica a progredire.

The Boys 4x05: la lotta continua senza evolversi tra rabbia e speranza

In questo clima di tensione post eventi del quarto episodio fa il suo ritorno Butcher (Karl Urban), finalmente pronto a rivelare ai suoi compagni l'esistenza shock di un virus letale per i Super (già visto nello spin-off Gen V).

La notizia impattante e inaspettata sconvolge il gruppo, soprattutto, per ovvi motivi, Annie (Erin Moriarty) e Kimiko (Karen Fukuhara), ma allo stesso tempo li sprona all'azione: un'arma del genere non può cadere nelle mani di Victoria Neuman (Claudia Doumit).

I ragazzi dunque si mettono a lavoro finendo in situazioni inaspettate, drammatiche ma al contèmpo esilaranti. Come sempre una buona dose di sarcasmo e di black humor non mancano in The Boys, specialmente in questo quinto episodio.

Anche in questo caso ,The Boys 4 brilla nel mettere i suoi personaggi di fronte a scelte morali estreme. Fino a che punto sono disposti a spingersi per sottrarre il virus alla Neuman? Esiste un limite che non oserebbero oltrepassare?

Senza rinunciare all'azione e all'adrenalina, The Boys 4, puntata dopo puntata, con dei picchi e dei cali, continua ad esplorare le zone grigie della moralità, regalandoci un nuovo capitolo che porta con sé di colpi di scena ma in cui si trova spazio anche per riflessioni profonde.

The Boys 4: luci e ombre di questi 5 nuovi episodi

The Boys 4, anche se sembra aver messo il freno a mano su alcuni punti, continua a sfornare idee fresche, grazie alla sceneggiatura che sta esplorando a fondo gli archi narrativi di Butcher, alle prese con le conseguenze della sua malattia e con i fantasmi che continuano a perseguitarlo o aiutarlo. E quelli di Patriota sempre più fuori controllo ma sempre più "umano", impegnato nel suo folle tentativo di essere un "buon padre" per Ryan, a sua volta confuso su cosa sia il bene e il male ma sicuramente più propenso a comprenderlo.

Tuttavia, non tutto convince. La storyline di Hughie (Jack Quaid) per quanto commovente ed essenziale per un'ulteriore crescita di un personaggio che in quattro stagioni ha preso solo batoste ma non ha mai chiuso nessun cerchio, e quella di Frenchie (Tomer Capone) che sta facendo i conti col suo passato non limpido, seppur non banali, sembrano isolate dal resto della narrazione e non hanno un impatto significativo sulla trama.

Hughie sicuramente crescerà ancor di più dopo il dolore provato per suo padre, come vediamo nella puntate, mentre per scoprire di più su Frenchie dovremmo aspettare, questa linea narrativa è costruita a sentieri di piccole molliche di pane come nella storia di Pollicino.

Conteggiando e ponendo tutti questi elementi sul piatto della bilancia però sorge il dubbio che questa quarta stagione sia solo un lungo preambolo alla quinta, che concluderà la storia principale ma non l'universo di The Boys. Sebbene la qualità rimanga alta, non si può negare una certa delusione per il mancato approfondimento di alcune storyline e per la mancanza di veri colpi di scena da lasciare lo spettatore senza parole.

I collegamenti sempre più diretti con Gen V

La quinta puntata della quarta stagione di The Boys intreccia indissolubilmente i mondi della serie principale e del suo spin-off Gen V, dopo i numerosi indizi disseminati negli episodi precedenti. L'operazione, seppur discutibile, rispecchia lo stile inconfondibile di The Boys, oscillando tra momenti brillanti e punti deboli.

Da un lato, la puntata offre confronti avvincenti, dilemmi morali incalzanti, scelte folli confermando il fascino magnetico della serie. Dall'altro, si fatica a scorgere un reale progresso nella trama principale. Anche i personaggi di Gen V non stupisce troppo vederli coinvolti ma sicuramente aiuta a mantenere viva la curiosità anche verso l'altro progetto, ma questo è un problema che attanaglia non solo la singola puntata ma l'intera stagione fin ora.

Nonostante ciò, risulta godibile e ricca di spunti di riflessione, come siamo abituati. The Boys 4 continua a intrattenere il pubblico, anche se non riesce a sfuggire a una certa ripetitività.