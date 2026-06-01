Backrooms 2 si farà? Il regista svela i piani per una saga molto più grande

Il film horror Backrooms (leggi qui la nostra recensione), prodotto da A24 e diretto dal giovane regista Kane Parsons, potrebbe essere solamente l'inizio. Il finale, infatti, lascia intendere che si tratta soltanto di una delle tante storie possibili ambientate in questo inquietante universo.

Secondo Parsons, il film è stato concepito fin dall'inizio come il primo capitolo di un progetto molto più ampio.

Il regista, oggi ventenne, ha iniziato a sviluppare il fenomeno Backrooms attraverso una serie di video pubblicati su YouTube a partire dal 2022, ottenendo milioni di visualizzazioni e una vasta popolarità online.

Backrooms 2 è in arrivo? Ecco cosa ha detto Kane Parsons

In un'intervista, Kane Parsons ha spiegato che l'idea di realizzare dei sequel non è una semplice possibilità, ma un obiettivo che aveva in mente sin dall'inizio.

A suo avviso, una sola pellicola non è sufficiente per esplorare pienamente il potenziale narrativo dell'universo di Backrooms. Per questo motivo immagina una serie di film collegati tra loro, capaci di approfondire gradualmente il cuore della storia.

Backrooms - Sfondo

Il regista non ha voluto specificare quanti capitoli sarebbero necessari per completare il racconto, sottolineando che molti aspetti dipenderanno dall'evoluzione del progetto.

Tuttavia, il suo scenario ideale sarebbe quello di trasformare Backrooms in una vera e propria saga, caratterizzata da elementi antologici e non necessariamente limitata al genere horror.

Parallelamente, il regista non esclude di continuare a espandere l'universo narrativo attraverso YouTube.

Parsons considera la piattaforma uno strumento creativo fondamentale e afferma di trarre la stessa soddisfazione artistica dalla produzione indipendente dei suoi video quanto dal lavoro su un film destinato alle sale.

Inoltre, il regista ha rivelato di partire sempre dalla conclusione di una storia per costruirne lo sviluppo, così da garantire coerenza e continuità lungo tutto il percorso.

In parole povere, conoscerebbe già il finale della saga e questo sarebbe un grosso vantaggio per la scrittura dei progetti futuri.