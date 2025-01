Marvel Snap: l’arma Ajax!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Luglio: questa sera, martedì 16 Luglio alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Questo mese abbiamo tutte personalità che hanno a che fare col mondo di Deadpool e qui incontriamo un suo rivale, più che altro qualcuno che ce l'ha con lui per svariati motivi, un po' come tanti aggiungerei, dato che Pool non è nuovo a farsi nemici semplicemente aprendo bocca!

Ma andiamo ad analizzare quella che è la sua carta all'interno di Marvel Snap:

Marvel Snap: Ajax

Descrizione:

Ajax (costo: 5; potenza: 7) = Effetto continuo: +1 Potere per ogni carta in gioco affetta da Potere negativo.

Finalmente ritornano a dare carte nuove a uno dei miei archetipi preferiti ovvero il Junk! Avendo questo effetto continuo che si potenzia con carte dal potere negativo va in combo con carte come Hazmat oppure anche solo Sentry o Selene, insomma bisognerà capire con quale tipo di carte si potenzierà: ovvero con carte che hanno subito una variazione negativa oppure con carte con potere negativo? Aspetteremo e lo scopriremo, nel frattempo scaliamo la ladder di Marvel Snap con Gwenpool!

Ma chi è Ajax?

Frencis "Fanny" Freeman (Ajax), è un personaggio dei fumetti ed è stato creato dallo scrittore Joe Kelly e dall'artista Walter A. McDaniel.

L'uomo conosciuto come "The Attending" era l'ex esecutore del laboratorio del Dr. Killebrew, noto come Workshop, parte dell'Hospice per supersoldati falliti al Progetto Arma X. Francis ha agito come braccio forte per Killebrew, tenendo a freno i "washout" del progetto che erano foraggio per gli esperimenti sadici di Killebrew ogni volta che uscivano dalle righe. Questo includeva Wade Wilson, che in seguito sarebbe stato conosciuto come il mercenario Deadpool.

Avendo avuto i suoi nervi rimossi da Killebrew per una migliore gestione del dolore, Francis avrebbe in seguito migliorato la forza e la capacità intuitiva, oltre a ricevere impianti sottocutanei per super-velocità e agilità.

Dopo infiniti scherni da parte di Wilson, a Francis fu dato il permesso da Killebrew di ucciderlo. Francis orchestrò gli eventi in modo che Wilson compisse un omicidio misericordioso su un altro detenuto, il che era contro le regole; il detenuto che Deadpool doveva uccidere era uno a cui era diventato particolarmente vicino. Dopo che Francis ha rimosso il cuore di Wilson, il suo fattore di guarigione si è manifestato per la prima volta rigenerando un nuovo cuore per il mercenario. Tuttavia, l'intera serie di eventi gli costò la sua sanità mentale. Prendendo il nome in codice di Deadpool, ha dato la caccia e apparentemente ucciso Francis.

