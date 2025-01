Quello del genere survival horror è da sempre uno dei piatti forti del mondo videoludico. Una categoria ormai classica (qui la nostra classifica degli horror migliori di sempre) che, nonostante tutto, non passa mai di moda. Proprio per questo il titolo Night of the Dead sfida i contenuti standard del genere, proponendo non solo avventura ed esplorazione, ma anche creatività, strategia, building game e tower defense. Sviluppato da Jackto Studios e rilasciato il 28 agosto 2020, questo open world di simulazione zombie offre una versatilità di gioco non indifferente. Disponibile in modalità giocatore singolo, coop online e PvP per le sfide più divertenti.

Trama di night of the dead

Qui la storia non è il vero perno del gioco. Semplice e povera di intrecci, funge solo da supporto e contorno al sistema di esplorazione, il vero protagonista all'interno del game.

Night of the Dead ambientazione

Custodito per anni nel sonno di un criocongelatore, il protagonista si risveglia in un'epoca futura post-apocalittica, in un mondo devastato da un'invasione di zombie. Questi mostri umanoidi si manifestano essenzialmente di notte. Ciò dà quindi il tempo al giocatore, durante il giorno, di preparare una resistenza all'attacco dell'ondata imminente. Il suo scopo è infatti quello di demolire quanti più possibili nemici. A tal fine, sotto la luce del sole può raccogliere materie prime (pietra, legno, chiodi, armi, attrezzi e perfino documenti) che serviranno a realizzare torri d'attacco e una base di difesa. Giunta la notte, dovrà affidarsi all'efficienza del suo lavoro. Chi sopravvive, avrà vinto un giorno di vita in più per migliorare la sua opera ingegneristica.

I personaggi

L'avatar di gioco è personalizzabile. Dal viso ai capelli, dal sesso e perfino alla professione nella sua vita prima del congelamento. Sotto questo punto di vista, Night of the Dead si comporta come un GDR, anche perché dalla scelta del mestiere dipendono le principali abilità del personaggio finale. Un ex militare vanterà di un'ottima mira, un ex atleta di un'invidiabile forza fisica. Inutile dire che ogni personaggio può salire di livello nel corso del gioco, migliorando abilità e armi. Tuttavia, i movimenti dell'avatar risultano a volte un po' macchinosi e rigidi vecchio stile, così come anche quelli degli zombie. Soprattutto ai primi livelli, quest'ultimi non mostrano molta interazione col mondo esterno, limitandosi per lo più a inseguire.

Gameplay

Il sistema di gioco di Night of the Dead non presenta particolari difficoltà. Riesce a intrattenere senza annoiare e senza troppi strappi. Ovviamente, il livello di complessità e la pericolosità dei nemici salgono man mano si prosegue. Parallelamente a nuove armi, arriveranno anche nuove tipologie di mostri. Considerato lo schema di gioco, alcuni lo potrebbero considerare come una fusione tra Project Zomboid e 7 Days to Die.

Come già anticipato, il gameplay si distingue in due fasi differenti che si alternano. La prima è esplorativa: il protagonista indiscusso è la mappa open world, da scandagliare da cima a fondo. Meno movimento e più progettazione. Qui il giocatore veste i panni di un ingegnere costruttore alla ricerca di risorse materiali. Più ne raccoglie, maggiore sarà la fornitura per le sue torri. Basi d'attacco sempre più sofisticate e migliorabili vi permetteranno di andare avanti nel gioco. Trappole, recinti difensivi, mitragliatrici, muri, sfogate le vostre idee e date vita a delle vere e proprie aree anti-zombie. Il titolo mette a disposizione quante più risorse possibili, compresa l'elettricità.

Nella seconda parte del gioco arriva la notte, e con essa l'ondata: è il momento dell'attacco. La parte più dinamica, dove si deciderà il vostro destino. Guadagnarvi un altro giorno di vita dipende dall'efficacia di ciò che avete costruito, certo, ma non solo. La mira, il coraggio, la velocità e la capacità di collaborazione sono alcuni tra gli ingredienti essenziali per un una ricetta letale anti-mostro. Quanto a lungo sarete in grado di sopravvivere?

Longevità

La particolarità di Night of the Dead sta anche nella sua durata. In base alla difficoltà selezionata, può essere più o meno breve o, diremmo, illimitata. Più si diventa esperti uccisori di umanoidi mangia cervelli, più sarà alta la probabilità di una sopravvivenza duratura. Uno scopo raggiungibile in un arco di tempo non definito, ma piuttosto personale.

Tecnica di gioco

Il tutorial che anticipa il game vero e proprio, fornisce istruzioni abbastanza chiare. Gli oggetti interattivi vengono selezionati con una colorazione grigio chiaro. Se componenti già montati di una struttura, tramite un effetto di trasparenza che ne mostra solo i contorni. Inoltre, ogni personaggio è anche dotato di borsa porta arsenale dove accumulare quanto più materie prime possibili per la base da guerra. Degli indicatori terranno sotto controllo la vostra salute e il numero di nemici da affrontare nel corso dell'ondata.

Il gioco non sempre rispecchia le leggi della fisica, ma non per questo è insoddisfacente. Generalmente privo di bug, non presenta caratteristiche particolarmente pesanti per le componenti di un PC.

Grafica e sonoro

Graficamente parlando, Night of the Dead non mostra difetti disturbanti. Motion blur ed effetti materici abbastanza percepibili, ombreggiature ben curate. I colori non sono troppo accesi, perfettamente adatti al contesto. Alcuni dettagli in battaglia conferiscono un leggero sapore splatter. Qualche piccola mancanza in alcuni particolari, come le miniature degli oggetti nella borsa, spesso non molto comprensibili. In generale una resa visiva piacevole e abbastanza realistica, senza comunque raggiungere le vette della qualità della concorrenza odierna. Il titolo si mantiene in una fascia media.

La resa sonoro è abbastanza fedele alla realtà. Le musiche di sottofondo si accendono per lo più in presenza di nemici, ma sempre in toni contenuti. Si tratta per lo più di supporti alla tensione nell'atmosfera che cresce, ma non sfociano mai nel ritmo hard.

In conclusione

Complessivamente, Night of the Dead si presta abbastanza piacevole e scorrevole, accattivante senza richiedere troppi sforzi. Un abbraccio tra esplorazione, strategia, qualità costruttive e sangue freddo per l'azione. La macedonia perfetta per un survival versatile e unico nel suo genere, in grado di accontentare i gusti di tutti i giocatori in un equilibrio perfetto. Chiaramente una sfida pubblica ai limiti personali che la Jackto Studio ha lanciato a chiunque sia abbastanza coraggioso da accettarla.