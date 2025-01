Call of Duty: Black Ops 6, tornerà Nuketown!

Durante il Call of Duty: Next Nuketown non era stata ancora annunciata come mappa disponibile per il multiplayer , si era solo parlato del suo collegamento con la lore della mappa di Warzone. Nuketown in Black Ops 6 will be a remaster of the original Black Ops Nuketown, Treyarch confirmed to IGN

Treyarch ha confermato che Nuketown su Black Ops 6 sarà un remaster dell'originale mappa Nuketown di Black Ops, in un intervista affermano che:

"I’m really excited with Black Ops 6.We now get to revisit the original Nuketown, the magic that was the original one but looking better than it has ever looked.”