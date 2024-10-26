Call of Duty Black Ops 6: Novità in arrivo

Un nuovo sistema di prestigio per Call of Duty Black Ops 6 sarà presente rispetto ai capitoli precedenti del brand, con un ritorno alle origini del franchise da parte della software house Treyarch.
A partire da Call of Duty Modern Warfare 2019, il sistema di prestigio è stato rielaborato per adattarsi all'appeal del servizio live. Le nuove stagioni aggiungeranno nuovi livelli con questo design a immersione per intrattenere al meglio i giocatori più appassionati.
Questo redesign è stato fonte di polemiche per anni. Con l'arrivo di nuovi livelli al lancio di una stagione, il sistema di progressione risultava stantio e scarno dopo settimane di vita del titolo.
Con Call of Duty Black Ops 6 Treyarch decide di tornare col vecchio sistema di Prestigio, con l'obiettivo di offrire il “Call of Duty più gratificante” di sempre.
Il sistema di prestigio spiegato
In Call of Duty Black Ops 6, tutti i livelli di prestigio guadagnabili saranno disponibili al lancio. Ciò significa che il primo giorno i giocatori potranno raggiungere il massimo prestigio senza che un cancello temporale stagionale interrompa il divertimento.
Detto questo, il percorso per raggiungere il prestigio è sempre lo stesso. Raggiungete il livello militare massimo di 55 e potrete accedere alla modalità Prestigio. Ecco tutto ciò che si ripristina dopo aver scelto il Prestigio:
- Livello del giocatore ripristinato al livello 1;
- Tutti i livelli verranno azzerati e dovranno riessere sbloccati, a eccezione dei Base Operators, Emote e Zombie GobbleGums, oltre a tutto ciò che avete sbloccato in modo permanente;
- I vostri loadout saranno resettati;
- I progressi rimarranno visualizzabili nel Combat Record, ma le statistiche in altre parti del gioco mostreranno solo quelle relative al prestigio attuale.
Tutti i blueprints e le skin rimarranno permanentemente sbloccati.
Quanti livelli di prestigio ci sono in Call of Duty Black Ops 6?
Al lancio, ci saranno 10 livelli di prestigio. Una volta raggiunto il livello massimo di prestigio, ci saranno altri 1000 livelli da sbloccare, con ricompense esclusive per i più appassionati della saga.
I permanenti sbloccati
Ogni volta che si ottiene un prestigio, lo si acquisisce permanentemente.
- Può essere utilizzato per sbloccare un singolo oggetto a scelta all'interno dei Livelli giocatore;
- Si ottengono in totale dieci Sblocco permanenti, uno per Prestigio;
- Una volta completato il Prestigio 10, Gli Sblocco permanenti non hanno alcuna valenza, poiché la progressione diventa completamente disponibile una volta raggiunto il Prestigio Master.
Rewards dei Prestigi
Ecco alcuni Rewards che sarà possibile ottenere all'interno di Call of Duty Black Ops 6:
Icona Prestigio 1: la tua prima icona di Prestigio, che si inserisce al centro dell'insegna del tuo livello per essere vista da tutti i giocatori;
- Skin dell'operatore Weaver “Nacht Raider”;
- Accesso ai set Prestige 1 Multiplayer and Zombies Calling Card Challenge;
- Uno Sblocco permanente;
- Skin dell'operatore Payne “My Name is…”;
- Blueprint per il fucile d'assalto XM4 “Atomic Commando”;
- Skin dell'operatore Toro “Absolute Loss”;
- Blueprint del fucile da tiratore SWAT 556 “Robot Abomination”;
- Skin dell'operatore Maya “Specialist Fan”.
Livelli di prestigio
Dopo aver completato tutti i 10 Prestigi in Call of Duty Black Ops 6, si accede al Prestigio Master. Da lì, i giocatori hanno a disposizione altri 1.000 livelli da superare. Ecco alcune delle ricompense:
- Skin dell'operatore Marshall “Sitting Bull Reborn”;
- Blueprint dell'arma AMES 85 “Classified Arsenal”;
I giocatori possono anche equipaggiare diverse icone di prestigio dopo aver raggiunto determinati Livelli Maestria:
- Prestigio Master Livello 100: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 1;
- Prestigio Master Livello 200: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 2;
- Prestigio Master Livello 300: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 3;
- Prestigio Master Livello 400: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 4;
- Prestigio Master Livello 500: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 5;
- Prestigio Master Livello 600: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 6;
- Prestigio Master Livello 700: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 7;
- Prestigio Master Livello 800: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 8;
- Prestigio Master Livello 900: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 9;
- Prestigio Master Livello 1000: equipaggia una qualsiasi Icona Legacy di Prestigio 10 (o superiore).
Con questo, siete tutti aggiornati sul ritorno della classica modalità Prestigio, comprese tutte le mappe, gli operatori e le modifiche ai movimenti.