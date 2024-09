Monster Hunter Wilds: Arrivo Ufficiale e Nuove Creature

Durante il PlayStation State of Play del 25 settembre, Capcom ha annunciato che Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio 2025 su PlayStation 5 , Xbox Series X|S e PC . Durante la livestream è stato mostrato il quarto trailer del nuovo titolo della serie di Monster Hunter generando ancora più agitazione nei confronti del gioco. Molti giocatori però rimangono titubanti sulle reali prestazioni del gioco a causa dei problemi tecnici riscontrati durante i test del gioco alla Gamescom 2024 .

Seguendo l'onda degli scorsi trailer anche questo trailer di Monster Hunter Wilds offre uno sguardo mozzafiato su nuove creature e ambientazioni. Tra le novità principali ci sono un mostro acquatico simile a una razza e il formidabile nemico principale, Arkveld. Viene presentata anche la Foresta Scarlet, popolata dalla tribù di Lynian chiamata Wudwuds, e il brute wyvern Quematrice, che spruzza materiali infiammabili.

Il gameplay introduce nuove meccaniche, come l’uso del rampino per sfruttare pericoli ambientali e la possibilità di lanciare bombe a distanza, ampliando le strategie di combattimento. Le aree di caccia risultano più vaste e dinamiche, con più mostri contemporaneamente, segnando un'evoluzione significativa per la serie.