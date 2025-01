Call of Duty: Black Ops 6, aperto il Pre-Load!

Come annunciato dalla Activision Blizzard la notte tra il 24 e il 25 ottobre il gioco verrà ufficialmente lanciato su ogni piattaforma, ma per evitare di creare tensioni prima dell'avvio del gioco tutte le piattaforme avranno la possibilità di effettuare un PRE-Load dei dati di gioco sin dal 21 ottobre in modo che alla mattina del 25, in cui i server verranno aperti globalmente, sarà già possibile accedere al gioco.

L'orario preciso di apertura sempre essere tra le 21:00 e le 23:00 PT del 24 ottobre, quindi in Italia il gioco aprirà nelle prime ore del mattino inizialmente solo agli utenti Microsoft/Xbox e Playstation, a seguire verrà reso disponibile anche per utenti Steam e Battle.Net.