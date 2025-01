Marvel Snap: Toxin vi dichiara in arresto!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Ottobre: martedì 22 Ottobre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova e ultima carta di questo pass su Marvel Snap! Direttamente dal DNA di Carnage, proprio come Scorn, sbarca sui vostri schermi Toxin! Fusosi con il poliziotto Patrick Mulligan con lo scopo di combattere contro suo padre e infine alleatosi con il nostro amichevole Spider-Man di quartiere.

Chissà se anche su Marvel Snap si rivelerà un valido alleato, andiamolo a scoprire:

Marvel Snap: Toxin

Marvel Snap 2

Descrizione:

Toxin (costo:2; potenza:1) = Alla Scoperta: rimetti in mano le altre carte presenti qui. +2 Potere per ogni carta restituita.

Allora adoro tutte le art-work delle carte dei simbionti. Detto questo (totalmente ininfluente), è il momento di elogiare questo effetto perché secondo me è l'evoluzione dell'effetto di Beast e andrebbe in una combo infinita con esso. Tu giochi carte di basso costo come Angela e Kitty Pride, giocando Beast tornano in mano e costano uno di meno, le rigiochi e ci giochi sopra Toxin così da potenziarlo per poi a turno 6 giocare Odino. Secondo me è molto duttile e versatile anche in un mazzo Darkhawk con Korg e Rockslide.

Se queste combo non vi piacciono Marvel Snap vi dà comunque un'infinità di possibilità.

Ma chi è Toxin?

Toxin, il cui vero nome è Patrick Mulligan, è un personaggio dei fumetti statunitensi creato da Peter Milligan e Clayton Crain, pubblicato dalla Marvel Comics. Compare la prima volta come Patrick Mulligan in Venom/Carnage n. 1 (2004), quindi trasformato in Toxin in Venom/Carnage n. 2.

Terzo simbionte tra i personaggi principali delle serie dedicate all'Uomo Ragno, è il primo che quest'ultimo considera un alleato.

Toxin è figlio di Carnage ed è il millesimo esemplare della sua razza. Quando suo padre lo vide per la prima volta pensò di ucciderlo impedendogli di entrare in simbiosi con qualcuno; Venom, tuttavia, lo aiutò in modo da renderlo suo alleato contro Carnage e l'Uomo Ragno e lo fece entrare in simbiosi con un poliziotto di nome Patrick Mulligan.

Quando l'Agente Venom viene incaricato dal Signore del Crimine di rubare il simbionte Toxin, Bennett Brant lo utilizza con l'intento di farlo entrare in simbiosi con il primo Venom, Eddie Brock, il quale aveva intrapreso una crociata contro i simbionti. Pur contro la sua volontà, Brock si lega al costume alieno ed entra a far parte dei Selvaggi Sei del Signore del Crimine, gruppo istituito con l'obiettivo primario di uccidere Flash Thompson. Il piano tuttavia fallisce e durante la battaglia finale Eddie riesce a scappare.

Poteri e abilità

Toxin possiede sia le abilità di Venom che di Carnage, ma può vantare un potenziale estremamente più alto dei suoi predecessori. Come il nonno è in grado di cambiare il proprio colore, camuffandosi con l'ambiente esterno, e come il padre può usare la propria massa per creare oggetti solidi, quali armi da lancio.

Presenta una forza fisica eccezionale, dimostrando di poter sollevare oltre cinquecento tonnellate, e può aumentare la propria massa incrementando conseguentemente la propria potenza.Ha due forme: una che assomiglia a Spiderman e un'altra che costituisce la fusione fra Venom e Carnage; come questi può arrampicarsi sui muri e usa dei filamenti del suo simbionte per volteggiare o può usare ragnatele organiche, ma più ne usa più perde parte della sua massa simbiotica determinando un forte indebolimento fisico (a cui però può rimediare rigenerando rapidamente tale massa).