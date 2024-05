Call Of Duty Black Ops 6 ufficiale su Game Pass!

Una notizia veramente intensa e spettacolare in questo pomeriggio di Maggio! Call Of Duty Black Ops 6 sarà disponibile al day one su game pass!

In concomitanza con il rilascio del nuovo trailer di Call of Duty Black Ops 6, Microsft conferma in via ufficiale che il prossimo capitolo della celebre saga sparatutto sarà disponibile al day one su Game Pass. L'annuncio, diramato tramite un post su Xbox Wire, arriva a seguito dei numerosi indizi emersi nelle scorse ore in rete e confermati anche da diversi giornalisti su X.

Nei mesi scorsi, Microsoft aveva specificato che ogni gioco first party sarebbe stato incluso nel servizio Game Pass. Eppure, sino ad oggi, Call of Duty non era mai stato citato espressamente.

Essendo tanta l'importanza della saga, si tratta di un grosso colpo per Microsoft, reso possibile dalla maxi acquisizione di Activision Blizzard. A questo punto sarà sicuramente interessante scoprire quanto inciderà una mossa di questo genere: la possibilità di mettere le mani sul nuovo capitolo di Call of Duty "gratis" sin dal Day One potrebbe spingere molto le vendite dell'abbonamento al servizio.

Intanto, come promesso, il nuovo capitolo di Call of Duty è tornato a mostrarsi alle 16:00 con un nuovo trailer che mette in luce questo nuovo capitolo.

Call of Duty Black Ops 6 dove sarà ambientato?

Come è stato confermato nelle scorse ore, il nuovo Call of Duty: Black Ops 6 sarà ambientato durante la Guerra del Golfo. L'ultimo teaser trailer ci ha riportato dritti nell'America degli anni '90 tra la presenza di alcune figure storiche di spicco del tempo e citazioni alla cultura pop del periodo. Molti di noi avranno ad esempio colto la citazione a Dawson's Creek.



Quest'ultimo filmato intitolato "La verità mente" ci permette di dare uno sguardo al cast di personaggi all'interno di una cornice sempre più oscura. Appaiono figure di rilievo di quel tempo tra cui Bill Clinton e Margaret Tatcher e si intravede per la prima volta anche Saddam Hussein, assente nell'ultimo teaser, che dovrebbe andare a ricoprire un ruolo chiave all'interno del gioco.



Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 riceverà una presentazione dedicata il prossimo 9 giugno 2024 alla fine dell'Xbox Showcase. Durante lo show assisteremo sicuramente ad un video di gameplay e avremo modo di dare uno sguardo più approfondito alle novità di questo nuovo capitolo.