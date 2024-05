Marvel Snap: Sasquatch, dalla leggenda al comics!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di maggio: questo martedì 28 alle ore 21, nuovo orario per questo mese, uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Dalla leggenda degli Appalachi ai fumetti della Marvel. Questo personaggio rivisitato in chiave supereroistica è una "citazione" assolutamente non velata della leggenda metropolitana del Bigfoot ovvero la gigantesca scimmia che si dice tra le montagne dell'entroterra degli Stati Uniti.