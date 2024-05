Marvel Snap: una figlia di Atlantide!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di maggio: questo martedì 14 alle ore 21, nuovo orario per questo mese, uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Un'altra abitante di Atlantide si unisce al pool di personaggi proposto in questo splendido gioco! Niente meno che la cugina di Namor! Certo con questo abbiamo capito che gli atlantidei non hanno una grande inventiva per i nomi...

Ma vabbè non siamo qui per sindacare sull'ufficio anagrafe di Atlantide ma per analizzare la carta in uscita tutti assieme!

Namora

Descrizione:

Namora (costo: 5, potenza. 6)= Alla scoperta: Dai +5 Potere a ciascuna delle tue carte da sole in un'altra posizione.

Ok questa carta mi rende perplesso perché costruirci un mazzo attorno è complicato. Cioè non è complicato farlo, sarà difficile poi attuarlo sul campo ma le combinazioni che ne seguono sono diverse. Ad esempio, entra in sintonia con il suo cuginetto Namor e con carte come Giganto e Orca. Addirittura, essendo una carta con effetto "alla scoperta" può essere in aiuto Wong. Interessante come Marvel Snap tiri sempre fuori qualcosa di innovativo.

Chi è Namora?

Namora, il cui vero nome è Aquaria Nautica Neptunia, è un personaggio dei fumetti, creato da Bill Everett (testi) e Ken Bald (disegni), pubblicato dalla Timely Comics (divenuta Marvel Comics). La sua prima apparizione è nella storia di Namor in Marvel Mystery Comics n. 82 (maggio 1947).

Figlia di un abitante di Atlantide e di un'umana. Dopo essere cresciuta ad Atlantide con il cugino Namor, si trasferì con il padre in una colonia dove rimase fino al 1946, quando i due fecero ritorno nella capitale antartica. La città fu invasa da una banda di criminali terrestri in caccia di tesori guidati da Stoop Richards, che uccisero il padre di Namora. Namor e Namora riuscirono a vendicarsi di Richards e dei suoi scagnozzi e continuarono ad opporsi ai criminali di superficie, come Doctor Macabre, Viking e le mummie di Tut-Ak-Mun.

Poteri e abilità

Namora, così come il suo celebre cugino, possiede forza, resistenza e agilità sovraumane. Oltre alla capacità di volare e di respirare sott’acqua ha una guarigione decisamente accelerata quando si trova nell’acqua.

Namora ha con se un piccolo chip che porta nascosto nel diadema, in modo che i telepati non possano leggere nella sua mente, e delle speciali pillole che le permettono di resistere per un tempo indeterminato fuori dall’acqua quando vengono ingerite.