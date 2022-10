Captain america 4 vedrà il debutto di harrison ford nel mcu?

A ridosso del D23 Expo tenutosi a Los Angeles, di cui vi abbiamo raccontato le notizie principali, un rumor più o meno insistente vedeva coinvolto Harrison Ford nel ruolo del Generale Ross all’interno del Marvel Cinematic Universe, in particolare nella pellicola dedicata ai Thunderbolts.

Secondo il rumor lanciato in quei giorni da Jeff Sneider, i Marvel Studios avrebbero recastato il personaggio in questione in seguito alla scomparsa di William Hurt, che ha interpretato il personaggio dal 2008 (L’incredibile Hulk) al 2021 (Black Widow). A quanto eravamo rimasti, però, Harrison Ford non era poi così convinto di partecipare ad un altro franchise che non fosse Star Wars o Indiana Jones. Le cose adesso sembrano prendere un’altra piega.

In occasione di una nuova puntata di The Hot Mic With John Rocha and Jeff Sneider, il giornalista ha sottolineato che, sebbene ci fossero effettivamente dei dubbi sull’apparizione di Harrison Ford in Thunderbolts, un accordo tra l’attore e i Marvel Studios era stato già firmato. Secondo il giornalista, l’accordo stipulato prevederebbe il debutto di Harrison Ford come Generale Ross in Captain America: New World Order, quindi ancor prima rispetto al previsto.

Un’ulteriore conferma arriva da Slashfilm, che ha poi confermato la veridicità della notizia: Harrison Ford sarà il nuovo Thaddeus Ross dell’Universo Marvel. Captain America: New World Order sarà al cinema il 3 maggio 2024, mentre Thunderbolts il 26 luglio 2024.