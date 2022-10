A pochi giorni dall’uscita di Black Adam, The Hollywood Reporter ha fatto il punto sui futuri progetti DC che non erano stati ancora annunciati.

La notizia più importante riguarda Superman: a distanza di 9 anni dalla prima volta, Henry Cavill tornerà nuovamente ad interpretare il personaggio in Man of Steel 2, sequel del film diretto da Zack Snyder. La pellicola sarà prodotta da Charles Roven mentre è in corso la ricerca dello sceneggiatore, un ruolo per cui Christopher McQuarrie (Mission: Impossible) è attualmente il candidato principale.

Il ritorno di Cavill in Man of Steel 2 era impronosticabile fino a non molto tempo fa. A quanto pare un ruolo decisivo nelle trattative sarebbe stato svolto da Dwayne Johnson, intenzionato a far scontrare sul grande schermo il suo Black Adam con il kryptoniano.

Non sono chiare, invece, le conseguenze che questa notizia avrà sul film su Superman prodotto da J.J. Abrams. Il progetto potrebbe comunque restare in piedi, essendo ambientato fuori dal DCU come The Batman e Joker.

Non solo Man of Steel 2: tutti i nuovi progetti DC

Mettendo per un attimo da parte l’entusiasmo relativo all’atteso ritorno di Henry Cavill, sono stati annunciati altri interessantissimi progetti, tutti potenzialmente in grado di ricondurre Warner Bros. Discovery sulla giusta strada, per quanto riguarda i prodotti DC Comics.

Innanzitutto è già in lavorazione e sarà realizzato (nel caso in cui il primo film ottenga buoni risultati) un sequel al film The Flash, del quale David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman) ha già scritto la sceneggiatura. É quasi scontato che Ezra Miller non riprenderà il ruolo del velocista scarlatto, dunque l’attore potrebbe essere sostituito per il secondo film.

Anche Wonder Woman 3 diretto da Patty Jenkins dovrebbe presto entrare in produzione. Confermato poi il ritorno di James Gunn, che dirigerà almeno un altro film oltre alla seconda stagione di Peacemaker.

Nuovi film nell’universo di The Batman

La carrellata di annunci DC si chiude con una piacevolissima sorpresa: Matt Reeves supervisionerà film spin-off incentrati sui villain del Cavaliere Oscuro, fra cui Professor Pyg, Spaventapasseri e Clayface.

Reeves potrebbe dunque mettersi alla guida di un vero e proprio universo cinematografico a sé stante, dopo che sono già stati annunciati The Batman 2 (qui il nostro approfondimento sui villain che vorremmo nel sequel), una serie sul Pinguino ed una ambientata nell’Arkham Asylum.