Carriera Allenatore FIFA 21: Tutto Quello che Sappiamo

La carriera allenatore di FIFA è una delle modalità più amate di tutto il videogioco calcistico. Almeno una volta nella loro vita, tutti i giocatori affezionati al genere, hanno provato a immedesimarsi in un allenatore appena arrivato in squadra, pronto a portare il suo Club dei sogni fin sul tetto del mondo.

Carriera Allenatore: Le Novità

Come ogni anno per la modalità FUT, anche la carriera (in particolare quella da allenatore) richiede un aggiornamento e uno svecchiamento delle meccaniche che lo compongono, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei giocatori in rosa e le trattative di calciomercato. Queste ultime in FIFA 20, non hanno soddisfatto appieno le richieste della community, che preferirebbe una gestione in stile “Football Manager“.

La crescita dei giocatori della rosa è stata rivista. Ora è possibile scegliere degli allenamenti personalizzati che migliorino le caratteristiche di un giocatore in base al ruolo che ricopre.

È anche possibile assegnare degli esercizi specifici, che possono addirittura farlo adattare a un altro ruolo in campo.

Gli sviluppatori di FIFA hanno inoltre detto che sarà più facile far cambiare il ruolo a un giovane, piuttosto che a un giocatore già affermato da tempo.

Per quanto riguarda la simulazione delle partite la meccanica è stata ampiamente rivista. L’interfaccia sarà molto più “manageriale” e permetterà al giocatore di entrare e uscire dalla partita, prendendo il controllo della squadra in campo in momenti importanti della gara, come le punizioni o i rigori.

Oltre che alla gestione della partita e degli allenamenti nella Carriera Allenatore, in FIFA 21 è stata rivista anche l’importante meccanica del calciomercato. È stata aggiunta, tra le altre cose, la possibilità di accordare un prestito con diritto di riscatto (strategia che, negli ultimi anni, è stata adottata molte volte nel calciomercato reale). Inoltre l’IA sarà molto più disposta a intavolare scambi tra giocatori e a rinnovare i contratti delle stelle nella sua squadra, rendendo molto più difficile, rispetto a FIFA 20, la possibilità che si svincolino.

Insomma, sembra che con FIFA 21 la carriera allenatore possa davvero fare un salto di qualità rispetto alle edizioni passate. Questi accorgimenti, chiesti a gran voce dalla community, fanno ben sperare in uno sviluppo della modalità, che ricerchi sempre più il realismo manageriale per divertire e non far stancare l’utente. Non ci resta che attendere il 9 Ottobre 2020.

Vi ricordiamo che FIFA 21 è in pre-order in 3 diverse edizioni.

Se siete appassionati del videogioco di calcio più famoso del mondo non perdetevi il nostro articolo sui ratings di FIFA 21 pubblicati qualche giorno fa da EA.