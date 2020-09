Ratings di FIFA 21 | EA Svela i 100 Più Forti

EA ha da poco svelato in anticipo i ratings di Fifa 21, in particolare, i 100 migliori giocatori del capitolo in uscita il 9 ottobre 2020.

Anche quest’anno, come il precedente, Leo Messi domina la classifica, piazzandosi al primo posto con un overall di 93 (un punto inferiore all’anno scorso). Al secondo posto si piazza il centravanti della Juventus, Cristiano Ronaldo, che avrà un punteggio di 92 (due punti in meno rispetto a FIFA 20). A chiudere la Top 3 c’è invece Robert Lewandosky, neo campione Europeo e di Germania con il suo Bayern Monaco (91 di overall). I valori massimi di ratings, che fino a qualche anno fa arrivavano fino a overall di 94, stanno calando sempre di più, segno che l’era di Messi e Cristiano Ronaldo sta finendo.

Mettendo da parte le tre macchine da gol, troviamo Kevin De Bruyne che si conferma miglior centrocampista del gioco (almeno per quanto riguarda le statistiche e tralasciando le icone) con un punteggio di 91; e Jan Oblak, che con il suo rating di 91 si piazza davanti a tutti gli altri portieri.

Ecco di seguito la classifica dei migliori 20:

Leo Messi – 93 Cristiano Ronaldo – 92 Robert Lewandowski – 91 Kevin De Bruyne – 91 Neymar Jr – 91 Jan Oblak – 91 Virgil Van Dijk – 90 Kylian Mbappé – 90 Mohamed Salah – 90 Sadio Mané – 90 Marc-André Ter Stegen – 90 Alisson – 90 Sergio Ramos – 89 Manuel Neuer – 89 Sergio Aguero – 89 Karim Benzema – 89 Casemiro – 89 Thibaut Courtois – 89 Joshua Kimmich – 88 Toni Kroos – 88

Kylian Mbappé, con i suoi 21 anni, si riconferma quindi giovane più promettente del panorama calcistico, con ben 90 di punteggio complessivo.

Il calciatore italiano più forte è l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, posizionatosi al posto numero 30 della classifica, davanti a Giorgio Chiellini e Marco Verratti.

Tutti i giocatori sanno, però, come i Ratings di Fifa siano solo dei valori indicativi, e che in fondo significhino ben poco una volta scesi sul campo da calcio digitale.

Vi ricordiamo che FIFA 21 sarà disponibile dal 9 Ottobre su PS4, Xbox One e PC. Inoltre sarà disponibile l’upgrade gratuito a PS5 e a Xbox Series X|S, una volta disponibile.

Siete soddisfatti dei Ratings di FIFA 21 attualmente resi noti?

Sono disponibili per il Pre-order tre tipi di edizioni:

Standard Edition: comprende il gioco digitale o fisico e, se lo preordinate, dei Bonus in FUT.

FIFA 21 Standard | Codice Origin per PC Fai richiesta per FIFA 21 su sistema PlayStation 4 o Xbox One prima dell'uscita di FIFA 22 e ottieni la versione di FIFA 21 per...

Champions Edition: comprende l’accesso anticipato al gioco di 3 giorni e i Bonus Pre-order in FUT.

FIFA 21 Champions | Codice Origin per PC Fai richiesta per FIFA 21 su sistema PlayStation 4 o Xbox One prima dell'uscita di FIFA 22 e ottieni la versione di FIFA 21 per...

Ultimate Edition: comprende l’accesso anticipato al gioco di 3 giorni e i Bonus per FUT e per la modalità carriera.

FIFA 21 Ultimate | Codice Origin per PC Fai richiesta per FIFA 21 su sistema PlayStation 4 o Xbox One prima dell'uscita di FIFA 22 e ottieni la versione di FIFA 21 per...