Finalmente sappiamo la data di lancio e il prezzo di Playstation 5!

Conclusa una delle conferenze più attese dell’anno, è tempo di tirare le somme riguardo il prezzo di Playstation 5. Sony risponde agli annunci clamorosi della settimana scorsa di Microsoft e in una scoppiettante conferenza ha chiarito molti dubbi che attanagliavano da tempo i giocatori.

Data e prezzo di Playstation 5

In quasi 50 minuti di streaming sono stati mostrate nuove sequenze di giochi già conosciuti, nuovi teaser, trailer e ovviamente prezzo e data di lancio delle due versioni Playstation 5:

Playstation 5 standard: 499€

Playstation All-Digital: 399€

Entrambe saranno disponibili in Italia a partire dal 19 Novembre 2020. I pre-order non sono ancora iniziati e potete iscrivervi alla newsletter presso questo link.

Novità presentate

Durante la conferenza, Sony ha presentato nuovi gameplay trailer di giochi che aveva già annunciato.

Tra gli esempi illustri abbiamo Spiderman: Miles Morales, Resident Evill VIII, Demon’s Souls e Call of Duty Black Ops: Cold War.

Sappiamo inoltre che saranno disponibili al lancio Fortnite, Devil May Cry 5 Special Edition e una nuova chicca.

Con l’uscita di Playstation 5, infatti, avremo accesso a Ps Plus Collection: una collezione di giochi Ps4, tra esclusive e multipiattaforma, disponibile per tutti gli abbonati al Plus. Per il momento non sono state rese note variazioni di prezzo o nuovi metodi di abbonamento al servizio online di Playstation.

Ma lo streaming ha riservato anche sorprese a dir poco entusiasmanti:

Final Fantasy XVI in esclusiva (console) Playstation 5

Hogwarts Legacy (2021)

Sequel di God Of War per il 2021

Tre titoli estremamente attesi dai fan, anticipati da mesi e pronti a proiettarci nel cuore della next-gen.

Ora che sappiamo data di lancio e prezzo di Playstation 5 non ci resta che attendere il lancio dei pre-ordini e cominciare a riempire il salvadanaio.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook dedicato alla nuova console Sony.