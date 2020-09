Cosa ci aspettiamo dalla conferenza Ps5 del 16 Settembre?

La console war è entrata nel vivo e Sony ha deciso di rispondere a Microsoft durante la conferenza Ps5 prevista per domani sera. Sarà possibile seguire la presentazione attraverso i canali social di Sony Playstation a partire dalle 22:00 del 16 Settembre 2020.

La settimana scorsa Microsoft ha cambiato gli equilibri presentando al pubblico Xbox Series S, console economica che consente di affacciarsi alla next-gen senza un spesa eccessiva. La sfida è accesa e Playstation 5 non vuole assolutamente esporre i fianchi: i fuochi d’artificio sono appena cominciati!

Conferenza Ps5 16 Settembre 2020

Nonostante le informazioni tecniche riguardo ps5 siano state ampiamente diffuse, sappiamo ancora poco riguardo il suo debutto sul mercato.

Xbox Series S e Series X saranno disponibile al pubblico a partire dal 10 Novembre 2020 ad un prezzo rispettivo di 299€ e 499€. Le differenze tra le due sono state sviscerate ed entrambe offrono un rapporto qualità prezzo, sulla carta, strepitoso.

Sony non ha ancora rivelato nulla di tutto ciò, nonostante la finestra di lancio sia a soli due mesi di distanza. Si da per scontato, dunque, che proprio in occasione della conferenza verranno diffuse queste informazioni che stanno facendo tribolare i giocatori di tutto il mondo.

Alcuni Leak dell’ultima ora sembrano aver confermato le previsioni che anticipano un prezzo di 499€ per la versione con lettore Blu-Ray e 399€ per l’economica all-digital.

Inoltre la speranza comune è che i pre-order vengano abilitati o per lo meno venga resa nota la data dell’avvenimento. Si prevede un vero e proprio assalto alla console di nuova generazione.

Le due versioni annunciate: prezzo e data durante la conferenza Ps5?

Microsoft ha reso noto che i pre-order per le due nuove Xbox prenderanno il via il 20 Settembre.

L’organizzazione di una conferenza Ps5 in pompa magna fa presagire che le informazioni che verranno diffuse siano molto più succulenti di data d‘uscita e prezzo di lancio.

Oltre alla line-up di lancio e quindi la conferma di Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank come titoli di punta, si spera nell’annuncio di sequel delle esclusive più celebri.

God Of War 2 e Uncharted 6 sono i titoli più chiacchierati, oltre all’eterno evergreen del reboot di Silent Hill. Konami sembra intenzionata a vendere i diritti dell’IP e Sony, fiutando l’affare, vorrebbe approfittarne.

Secondo le informazioni delle ultime ore, anche prodotti di terze parti potrebbero trovare un posto nella conferenza di domani. Final Fantasy XVI è l’opzione più plausibile. Ovviamente si tratterebbe dell’annuncio di un gioco che molto difficilmente uscirà prima del 2022.

Nei giorni scorsi è stata annunciata una versione d’oro della console Sony, dal prezzo che si avvicina ai 1000€ per esemplare. Questa esclusiva versione adatta ai più ricchi può far pensare all’esistenza di colori differenti di Playstation 5.

Non tutti i fan hanno digerito il cambio di tonalità e in molti sperano che al lancio sia disponibile anche una versione che ricalchi i colori classici della console: il blu e il nero.

Quest’ultima ipotesi sembra alquanto difficile, considerando anche la silhouette dall’etichetta bianca delle confezioni dei blu-ray dei giochi. Se però tutto ciò fosse vero, la conferenza Ps5 di domani sarebbe sicuramente il teatro adatto all’annuncio.

Durante la conferenza, molto spazio verrà sicuramente lasciato all’approfondimento di giochi già annunciati ma di cui abbiamo visto molto poco. Il pubblico, che già è appagato riguardo a Ratchet & Clank, vorrebbe sicuramente avere più informazioni su prodotti come Kena: Bridge of Spirits o altre opere mostrate nei mesi scorsi.

Anche titoli in comune con Xbox, come Resident Evil VIII o Call of Duty Black Ops; Cold War, potrebbero trovare spazio. In particolare potrebbero esistere contenuti esclusivi di titoli multi-piattaforma per la console di nuova generazione.

