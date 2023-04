L’era del WiFi mesh è arrivata e ogni anno ci aspettiamo offerte veloci e di qualità. È qui che entra in gioco ASUS ZenWiFi Pro XT12, un sistema mesh Wi-Fi 6 tri-band che offre una velocità Internet Gigabit. Lo abbiamo recensito per te.

ZenWiFi Pro XT12 è stato progettato per gestire fino a 2,5 Gbps di velocità Internet. Con due unità di questo router puoi coprire un’area estesa, persino un edificio su due piani. Ma per sfruttare al meglio le funzionalità di ASUS ZenWiFi Pro XT12, i tuoi dispositivi dovranno supportare il Wi-Fi 6.

Grazie all’avanzare della fibra, la maggior parte di noi presto avrà la possibilità di godere di una velocità Internet Gigabit a casa, e con ASUS ZenWiFi Pro XT12 avrai un router che può gestire questo lusso!

Recensione completa ASUS ZenWiFi Pro XT12

Design e caratteristiche

I nodi Asus ZenWiFi Pro XT12 sono a forma di torre, ma non possiamo che rimanere affascinati dal loro design industriale. Il loro struttura principale si adatta a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale, grazie alla sua elegante finitura, che serve anche da raffreddamento e alimenta alcuni dissipatori di calore.

In cima, un LED cambia di colore a seconda dello stato e nasconde 10 antenne che sono state progettate per assicurare la massima portata. Ovviamente, se desiderato, tutti i LED possono essere spenti.

Amiamo il design premium e siamo entusiasti dell’utilizzo da parte di ASUS di materiali di alta qualità per creare un prodotto così solido. Apprezziamo inoltre il coperchio trasparente superiore, che dona al prodotto un look accattivante.

Ogni nodo dispone di quattro porte Ethernet: 2,5 GbE WAN, 2,5 GbE LAN e dual 1 GbE LAN. Quest’ultima può essere aggregata per una connessione 2GbE, ideale per collegare dispositivi come un NAS. Inoltre, ci sono pulsanti WPS e di ripristino, oltre a un interruttore di alimentazione. Da notare che non ci sono porte USB.

L’offerta di rete di questo prodotto è 802.11a/b/g/n/ac/ax, IPv4 e IPv6 e comprende 10 antenne interne. ASUS ha poi scelto un processore quad-core a 64 bit da 2,0 GHz, con 256 MB di memoria flash e 1 GB di RAM. La frequenza di funzionamento è di 2,4 GHz, 5 GHz-1 e 5 GHz-2.

Nella scatola della confezione viene mostrata un’immagine del prodotto. Qui sono elencate anche alcune delle sue principali caratteristiche. Girando la scatola, sarà possibile scoprire ulteriori informazioni sul Pro XT12, incluso un’illustrazione della sua funzionalità.

All’interno, tutto è stato imballato con cura, sicurezza e organizzazione. Il Pro XT12 è accompagnato da un cavo RJ45 e un alimentatore, oltre a una guida rapida e una scheda di garanzia.

Installazione

Configurare l’Asus ZenWiFi Pro XT12 è incredibilmente semplice. Basta scaricare l’app, seguire le istruzioni di base per impostare la rete e il gioco è fatto. L’aggiunta di un secondo nodo è un gioco da ragazzi: basta accenderlo e collocarlo nella stessa stanza del nodo primario. Comodo, ma altri sistemi ti permettono nella configurazione iniziale di posizionare da subito i nodi secondari nella posizione scelta.

L’app è ben documentata e intuitiva da usare. Fornisce dettagli completi sullo stato della rete e dei client connessi. Non mancano i soliti controlli parentali, oltre a una scheda Avanzate per connettere altri dispositivi Asus AiMesh, impostare QoS, port forwarding, configurare l’assistente vocale e, anche, accedere alla funzione Instant Guard che indirizza il traffico da qualsiasi hotspot Wi-Fi pubblico.

AiProtection Pro garantisce costanti aggiornamenti di sicurezza e scansione in tempo reale del malware su tutta la rete ed è valido per tutta la durata di vita del router. Oltre a controllare la rete alla ricerca di vulnerabilità, blocca siti dannosi e impedisce la connessione di dispositivi infetti.

Le impostazioni dei controlli parentali/utente abilitano il tempo libero, la programmazione e il timer di utilizzo di Internet per singoli dispositivi. Si possono bloccare vari tipi di contenuti inappropriati, servizi di messaggistica, P2P, trasferimenti di file, siti di streaming e intrattenimento.

Le impostazioni QoS sono ampie e possono assicurare che la priorità su vari dispositivi venga data a qualsiasi cosa, dalle conferenze Web, allo streaming video ai giochi.

Tutto è così ben automatizzato che anche un neofita può configurare una rete sicura in modo rapido e senza sforzo. E chi ha una certa esperienza può divertirsi con impostazioni più complesse.

Prestazioni, non straordinarie

L’Asus ZenWiFi Pro XT12 è un router Wi-Fi 6 tri-band con due canali da 5 GHz e uno da 2,4 GHz che offre un throughput teorico di 11.000 Mbps. Abbiamo eseguito test con una linea da 1gbps e un iPhone 14 Pro, impostando il primo nodo nella stanza adiacente al modem e il secondo in quella anteriore dell’edificio. Abbiamo fatto il download di grandi file usando il Wi-FI 6 nei pressi di entrambi i nodi e a 15 metri di distanza, all’esterno e nel giardino posteriore.

I risultati mostrano 706 Mbps vicino al primo nodo, che è molto veloce ma circa 100 Mbps più lento di altri router Wi-Fi 6. Accanto al secondo nodo abbiamo ottenuto 576 Mbps, quindi con un lieve calo. Un solo router, con un muro di 30 cm di mezzo, poteva fornire circa 400 Mbps. Una volta usciti all’esterno, la velocità si è abbassata a 120 Mbps, ancora discreta ma meno di quanto riescano altri sistemi mesh. Si può sempre aggiungere un terzo nodo alla configurazione XT12 per migliorare il segnale, ma al prezzo di una maggiore spesa.

Però, la stabilità della connessione è stata superiore rispetto a tutti gli altri router e sistemi mesh testati.

Prezzo

L’ASUS ZenWiFi Pro XT12 è ora disponibile per la maggior parte dei mercati principali a un prezzo di 829,00 euro. Se sei fortunato, potresti anche trovare un’offerta su Amazon.

