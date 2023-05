Asus rog rapture gt-axe11000, recensione – il router più performante?

Abbiamo testato per voi l’Asus ROG Rapture GT-AXE11000, il router di fascia alta per gamers (e non solo). Come sarà andata?

La marca Republic Of Gamers (RoG) di Asus è una delle migliori scelte per i giocatori di fascia alta. Per sfruttare al massimo l’esperienza di gioco, è necessaria una connessione internet stabile e performante.

L’Asus ROG Rapture GT-AXE11000 è stato uno dei primi router ad avere la compatibilità alla tecnologia Wi-Fi 6E.

Questo router tri-band ha una velocità massima di 11 Gbps dichiarata, grazie ai sette canali a 160 MHz di trasmissione dati, che lo rendono uno dei router più veloci che abbiamo visto. Include anche una serie di funzionalità progettate appositamente per i giocatori, come il software di sicurezza avanzato. La sua unica limitazione è la velocità che tende a diminuire con la distanza, quindi meglio utilizzarlo nella stessa stanza o in stanze adiacenti.

Quindi, è il miglior router di gioco o il router generico più veloce sul mercato? La nostra recensione dell’ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 dimostra che è un po’ entrambi.

Recensione Asus ROG Rapture GT-AXE11000

Asus ROG Rapture GT-AXE11000: Design e Caratteristiche

L’Asus Rapture GT-AXE11000 non passa certo inosservato: nero, quadrato con gli angoli tagliati e una serie di 8 antenne lamellari che lo rendono simile a una navicella spaziale. Il logo Asus Republic of Gamers è illuminato da LED colorati che possono essere impostati in 10 diversi effetti. Luci di stato bianche mostrano cosa sta succedendo all’interno e un trio di pulsanti permette di aumentare le prestazioni del router, disattivare il WIFI o avviare la procedura Wi-Fi Protected Setup.

Il Rapture è dotato anche di alcune eccezionali funzionalità di connettività, oltre alla tecnologia Wi-Fi 6E. Nascoste sul retro del router ci sono una porta WAN Gigabit Ethernet per la connessione al modem a banda larga e 4 porte LAN Gigabit Ethernet per fornire connessioni cablate per computer e altri dispositivi. Inoltre, c’è una porta Ethernet ad alta velocità che supporta velocità fino a 2.5 Gbps, che può fungere da porta LAN o WAN. Il Rapture offre anche due porte USB 3.2, per un’archiviazione di rete e la condivisione di una stampante. Per connettersi rapidamente alla nuova rete del router, basta scansionare un codice QR.

Asus ROG Rapture GT-AXE11000: Funzionalità per videogiocatori e non

La GT-AXE11000 di ROG Rapture introduce una grande varietà di nuove possibilità grazie ai sette canali ultra larghi da 160 MHz nella banda da 6 GHz, capaci di spingere quasi 5 Gbps in più in termini di throughput. Alimentato da un chip Broadcom BCM4908, questo router è dotato di un processore da 1,8 GHz, 1 GB di RAM e 512 MB di memoria flash per salvare le impostazioni e il firmware. In pratica, può gestire fino a 12 flussi di dati contemporaneamente grazie alla tecnologia tri-band 4X4.

Grazie alle tecnologie MU-MIMO, beamforming e 1024QAM, è possibile ottenere una velocità di 1,148 Gbps sulla banda da 2,4 GHz e di 4,804 Gbps su entrambe le bande da 5 GHz e 6 GHz, con una velocità di picco di 10,8 Gbps.

È ovvio che la GT-AXE11000 è una scelta eccellente per i giocatori. Offre una connessione a bassa latenza e l’acceleratore Game Boost di Asus, che dà priorità alla porta cablata per i giochi, assicurando una connessione veloce ed efficiente. Inoltre, dispone di un software di sicurezza, AiProtection, che usa il programma antivirus per rilevare e bloccare malware, vecchi e nuovi. Non richiede alcuna app client come invece fa Armor di Netgear.

Ci sono anche anche dei validi controlli parentali gratuiti, con filtri per bloccare contenuti per adulti e altri materiali non adatti. Infine, c’è la funzione “aura”, che consente di controllare le luci colorate che lampeggiano sul pannello superiore del router.

Inoltre permette l’aggregazione della WAN, con essa è possibile sfruttare al meglio la connessione internet da 2.5Gbps offerta da provider come Vodafone. I loro modem offrono una velocità LAN di 1Gbps, che può essere sfruttata fino in fondo. Perciò, con un’aggregazione WAN, è possibile ottenere prestazioni elevate, soprattutto quando si tratta di connessioni Internet veloci.

Asus ROG Rapture GT-AXE11000: Prestazioni

L’Asus ROG Rapture GT-AXE11000 si è rivelato uno dei router più performanti che abbia mai testato. Con il benchmark di Ookla su un iPhone 14 Pro, è risultato essere uno dei migliori dispositivi attualmente sul mercato. Per ottenere i suoi risultati ottimali, richiede l’utilizzo di una delle poche apparecchiature compatibili con la tecnologia 6 GHz.

Da 4,5 metri di distanza, il GT-AXE11000 ha fornito una velocità di trasmissione di 901 Mbps, mostrando di essere un’ottima scelta per i brevi raggi. Anche a 15 metri, è stato in grado di mantenere una buona velocità, con 176,1 Mbps. In condizioni più difficili, con un muro di spessore di 30 cm e a 9 metri di distanza, la velocità è scesa a 225,9 Mbps.

Nonostante sia un router di prima qualità per quanto riguarda i giochi, il GT-AXE11000 è anche un dispositivo domestico affidabile. L’ho utilizzato per guardare contenuti video 4K e scaricare file di grandi dimensioni. Durante il mio test informale, ha superato la riproduzione di video su un MacBook Pro, Twitch su iPad Air e Netflix su un Samsung Oled TV, mostrando un’ottima qualità di audio e video.

Asus ROG Rapture GT-AXE11000: Configurazione

Il GT-AXE11000 è un router potente e personalizzabile. La sua app offre un’ampia gamma di scelte, ma grazie a un browser connesso è possibile accedere a ulteriori opzioni. La Dashboard è uno spettacolo di integrazione, con sei zone che mostrano lo stato del router, l’indirizzo IP, il numero di client connessi e il traffico di rete. Si può anche controllare l’illuminazione a LED.

Nel menu laterale ci sono le impostazioni per modificare la rete wireless, configurare una topologia Asus AiMesh, un Parental Control e una connessione VPN. La sicurezza AiProtection è un grande vantaggio: si tratta di un software di protezione a livello di router che blocca i malware, senza necessità di installare programmi aggiuntivi e senza costi aggiuntivi. Al contrario, Netgear’s Armor richiede l’installazione di un software Bitdefender, al termine del periodo introduttivo, a un costo di €99 all’anno.

Asus ROG Rapture GT-AXE11000: Prezzo

Se siete alla ricerca di un Wi-Fi all’avanguardia, la tecnologia Wi-Fi 6E tri-band di Rapture potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro. Con un prezzo di 589,80 euro, potrete ottenere le prestazioni migliori per giocare online con la vostra connessione domestica. Una scelta molto conveniente per una connettività di prima qualità.

Nessun prodotto trovato.

Hynerd.it vive grazie al suo pubblico. Quando compri qualcosa dai nostri link, potremmo guadagnare una commissione. / Immagini da Amazon Product Advertising API