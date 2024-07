Chi è Doctor Doom? Il nuovo ruolo di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe

Nonostante una conclusione iconica per il personaggio di Iron Man, alcuni rumors ed alcuni fan ritenevano il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe inevitabile. Certo è che non ci si aspettava un suo ritorno nei panni di Doctor Doom, uno dei villain più importanti dei comics Marvel, in tempistiche così brevi.

Sabato, durante il Comic-Con di San Diego, la Marvel ha annunciato che Robert Downey Jr. tornerà nel franchise nei prossimi film degli Avengers, Avengers: Doomsday (2026) e Avengers: Secret Wars (2027).

Chi è Doctor Doom e perché la scelta di Robert Downey Jr. potrebbe cambiare tutto

Victor Von Doom, introdotto in un numero del 1962 dei Fantastici 4, è uno scienziato geniale originario della Latveria, un paese europeo immaginario. Questo famigerato supercriminale è anche il nemico di Reed Richards dei Fantastici Quattro, che ha conosciuto quando erano entrambi studenti. Sarà interessante quindi osservare l'incontro ed il feeling su grande schermo di Pedro Pascal, che è stato scelto per interpretare Reed Richards nel film del 2025 The Fantastic Four: First Steps, e Robert Downey Jr.

Nel fumetto, Von Doom rimane sfigurato dopo l'esplosione di una macchina da lui inventata, il che lo porta a indossare una maschera e un'armatura. Diventa poi monarca della Latveria e cerca di dominare il mondo. Doom "brama potere, controllo e il riconoscimento di essere il migliore in tutto. Che usi viaggi nel tempo, faccia patti con demoni o si allei con i suoi nemici per combattere un nemico comune, l'obiettivo finale di Doom è essere il capo supremo".

Doctor Doom è stato interpretato sul grande schermo da Julian McMahon nel film Fantastic Four del 2005 e da Toby Kebbell nel reboot del 2015. Il personaggio ha avuto anche un ruolo chiave nel fumetto Secret Wars del 2015, dove crea Battleworld, un pianeta dove vari universi si scontrano. Questa storia potrebbe essere d'ispirazione per il film Avengers: Secret Wars. D'altronde, il materiale a disposizione offre tante possibilità affascinanti, come ad esempio quelle di Infamous Iron Man, di cui magari parleremo in un articolo dedicato.

Fantastic Four: First Steps si svolge in un universo alternativo, quindi è probabile che il Doctor Doom di Robert Downey Jr. provenga da lì e non dalla timeline principale del MCU. Ciò potrebbe significare che la versione di Doom interpretata dall'attore sarà una versione malvagia e alternativa di Tony Stark. Oppure, Doctor Doom potrebbe somigliare a Tony Stark senza essere correlato a lui, ma sarebbe una scelta troppo superficiale. Al Comic-Con, i registi di Avengers, Joe e Anthony Russo, hanno confermato semplicemente che il loro Doctor Doom si chiamerà Victor Von Doom, senza rilasciare nessun altro indizio riguardo il personaggio che vedremo nei loro film.