The Amazing Spider-Man 3 si farà? Tutto quello che sappiamo

A distanza di 10 anni da The Amazing Spider-Man 2, l'Uomo Ragno di Andrew Garfield non ha ancora avuto il suo lieto fine. Mentre la cancellazione di Spider-Man 4 non ha influito sulla trilogia di Sam Raimi, che con Spider-Man 3 ha chiuso l'arco narrativo del protagonista in modo soddisfacente, lo stesso non si può dire per The Amazing Spider-Man 3.

Inizialmente previsto per il 2016, il terzo capitolo della saga di Marc Webb non ha mai visto la luce. Tra i vari motivi vi è il flop di The Amazing Spider-Man 2. Ma anche la crescente popolarità del MCU, che ha convinto Sony e Disney a siglare un accordo per consentire ad un nuovo Spider-Man, interpretato da Tom Holland, di prendere parte a Captain America: Civil War.

Tutto è cambiato con il ritorno di Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home. Una seconda occasione sfruttata alla grande, perché il suo Peter Parker ha spesso rubato la scena ai suoi co-protagonisti e ha conquistato il cuore anche di chi non aveva apprezzato il franchise di Webb. Ma No Way Home sarà riuscito a smuovere le acque in casa Sony, relativamente a The Amazing Spider-Man 3?

The Amazing Spider-Man 3: rivedremo Andrew Garfield dopo No Way Home?

Nonostante diversi rumors, in seguito all'uscita di No Way Home, abbiano parlato della possibilità di mettere in produzione The Amazing Spider-Man 3, probabilmente non sarà così. Difficilmente il terzo capitolo della saga verrai realizzato, quantomeno non nell'immediato futuro.

Questo non vuol dire però che lo Spider-Man di Andrew Garfield non possa fare il suo ritorno in altri progetti, a partire da Avengers: Secret Wars. Ad oggi, il sesto film degli Avengers dovrebbe segnare il ritorno di numerosi personaggi del passato del mondo Marvel. Se così fosse, l'assenza di Garfield farebbe più rumore della sua presenza, presumibilmente solo per un cameo.

Ancor più suggestivo sarebbe il suo ritorno nei film dell'universo Sony, per condividere lo schermo con il Venom di Tom Hardy, Morbius, Kraven il Cacciatore e l'Avvoltoio di Michael Keaton (finito in questo universo narrativo dopo gli eventi di No Way Home, come si vede nella post-credit di Morbius).

Tom Holland ha fatto sì la sua apparizione nella post-credit di Venom 2, e più volte si è parlato della possibilità che il suo Spider-Man sia condiviso tra Sony e MCU. In casa Sony però le idee sono tutt'altro che chiare. Di fatto, i villain del SSU (Sony's Spider-Man Universe) non hanno al momento un Uomo Ragno da affrontare. E se fosse proprio quello di Garfield, magari usando lo stesso escamotage che ha portato all'introduzione di Avvoltoio in Morbius?

Le possibilità per proseguire la storia del Peter Parker di Garfield non mancano, che sia con The Amazing Spider-Man 3 o in altro modo. Il consiglio è comunque quello di non aspettarsi più di un cameo in Secret Wars. Continuando a sperare in qualcosa in più, dopo un decennio dalla dolorosa fine del franchise.