Cillian Murphy svela i segreti della Chiesa Cattolica in Small Things Like These: ecco il trailer

Cillian Murphy è pronto a stupire il pubblico post-Oppenheimer con un nuovo film che lo allontana dal celebre personaggio di Peaky Blinders, esplorando un tema profondo e complesso ambientato nella piccola Irlanda degli anni ’80. Il vincitore del premio Oscar recita e produce Small Things Like These, un adattamento del romanzo bestseller di Claire Keegan.

La sceneggiatura è stata adattata dal drammaturgo Enda Walsh (Disco Pigs, Hunger), mentre la regia è affidata a Tim Mielants, già noto per aver diretto i sei episodi della terza stagione di Peaky Blinders. Il film ha debuttato al Festival di Berlino 2024, ed è stato successivamente acquisito da Lionsgate e Roadside Attractions. Murphy ha lavorato di nuovo con il collega di Oppenheimer, Matt Damon, che ha prodotto il film attraverso il suo marchio Artists Equity insieme a Ben Affleck.

Small Things Like These: di cosa parla il nuovo film con Cillian Murphy

La storia segue Bill Furlong (Murphy), un padre devoto e venditore di carbone che, nel corso del suo lavoro, scopre inquietanti segreti legati al convento locale. Questo lo costringe a riflettere sul proprio passato e sul silenzio complice della comunità, dominata dall’influenza della Chiesa cattolica. Il film, ambientato nel 1985, vede nel cast anche Emily Watson, Michelle Fairley ed Eileen Walsh.

Le prime recensioni hanno elogiato Small Things Like These, descrivendolo come un film "inaspettatamente teso" che sfocia in una sorta di "horror gotico". Murphy, che tornerà presto nei panni di Tommy Shelby per il sequel cinematografico di Peaky Blinders, ha dichiarato a Vanity Fair che Small Things Like These esplora il trauma generazionale del popolo irlandese.

"Sento che, a volte, l'arte è un modo più delicato per affrontare certi temi rispetto ai rapporti governativi o agli studi accademici" ha detto Murphy. Durante le riprese di Oppenheimer, il progetto di Small Things Like These ha iniziato a prendere forma. "Ho dato la sceneggiatura a Matt [Damon] mentre stavamo girando, e gli è piaciuta subito" ha spiegato Murphy. "Ricordo di aver detto che sarebbe stato un film diverso, ma con alcuni temi in comune con Manchester by the Sea, che Matt aveva già prodotto".

Small Things Like These uscirà nei cinema degli Stati Uniti l'8 novembre, mentre attendiamo notizie per la distribuzione italiana.

