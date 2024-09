Mickey 17: Robert Pattinson si sdoppia nel trailer del film

Il film con protagonista Robert Pattinson , inizialmente previsto per lo scorso 29 marzo, arriverà nelle sale italiane a partire dal 30 gennaio 2025 . La star di The Batman guiderà un cast stellare, composto da Naomi Ackie (Star Wars: Episodio IX – L’ascesa of Skywalker), Steven Yeun (premio Emmy per Lo scontro ) e dai candidati all'Oscar Toni Collette (Hereditary) e Mark Ruffalo ( Povere creature ).

Chi riuscirà a sopravvivere tra Mickey 17 e Mickey 18? Non resta che attendere gennaio 2025 per scoprirlo. Un anno particolarmente ricco di impegni per Pattinson, coinvolto anche in Die, My Love con Jennifer Lawrence e The Drama con Zendaya. Inizieranno inoltre le riprese di The Batman 2 (qui quello che sappiamo sul sequel).