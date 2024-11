CoD: Black Ops 6 – Guida Easter Egg Liberty Falls

Call of Duty: Black Ops 6 è tornato portando una ventata di nostalgia soprattutto con la modalità Zombie, dove non solo sono state introdotte due nuove mappe, ma abbiamo abbandonato la mappatura stile warzone con spawn continui di zombie e siamo tornati alla struttura di round e zone da sbloccare. E per concludere in grande stile come tutti si aspettavano ogni mappa ha il suo easter egg personale!

Oggi siamo qui per guidarvi nel completamento dell'easter egg della prima mappa di Black Ops 6: Liberty Falls: vi spiegheremo step by step i passaggi da eseguire e gli oggetti da raccogliere per portare al termine l'easter egg, ottendendo come ricompense skin delle armi e approfondendo la storia dietro questa mappa.

Consigliamo vivamente di completare la campagna prima di tentare l'easter egg, perché i bonus ottenibili dai vari banchi di potenziamento nel rifugio possono essere d'aiuto in questa impresa di alta difficoltà.

Ottenere il Thrustodyne M23 su Black Ops 6 - Zombie

Il fulcro di questa sfida è l'arma Thrustodyne M23 un'arma ottenibile tramite la mistery box, ma se non volete giocarvela sulla fortuna viste le basse percentuali di comparsa, senza l'utilizzo di apposite gobblegum, è possibile costruirla seguendo questi passaggi. Dovete prestare però molta attenzione perché gli oggetti con cui bisogna interagire non hanno icone o prompt di interazione è necessario che voi sappiate cosa state cercando.

Attivare la macchina nella chiesa

Macchina per costruire il Thrustodyne M23

Dentro la chiesa in cima alla collina è situata la macchina per il crafting: interagite con essa per avviare una cinematica. È possibile farlo in seguito, ma è comunque utile avere accesso alla macchina Pack-a-Punch, situata sempre all’interno della Chiesa. Per costruire l'arma, abbiamo bisogno di una valvola a pressione dell’acqua, di un freno a mano e di fili elettrici. I passaggi seguenti possono essere completati in qualsiasi ordine, finché non si hanno tutti i pezzi necessari per costruire la Thrustodyne M23.

Ottenere la valvola a pressione

Vicino al lato posteriore della banca, di fianco alla Speed Cola, si trova Lily’s Flowerpot, un negozio di fiori blu. Sul lato anteriore dell’edificio c’è un rubinetto collegato a un tubo: interagite con il rubinetto per prendere la valvola dell’acqua dall’alto.

Rubinetto collegato al tubo su Lily's Flowerpot

Portate la valvola dell’acqua al Bowling Alley e, sulla parete a sinistra del bancone, rompete il pannello sul muro e dovrete interagire con esso e tenere premuto il pulsante mentre la pressione dell’acqua aumenta. Questa operazione è molto più facile se avete un compagno di squadra che vi protegge. Quando la pressione dell’acqua raggiunge il massimo, potrete prendere il manometro dell’acqua.

Pannello sul muro per ottenere il manometro dell'acqua

Ottenere il freno a mano

Durante il gioco, assicuratevi di tenere d’occhio il cimitero a destra della chiesa ogni volta che passate di lì. Alla fine di ogni round, spawnerà uno zombie unico chiamato “Groundskeeper” (guardiano del terreno). Egli dropperà la chiave del capanno degli attrezzi situato nel giardino posteriore della casa a destra del cimitero; adesso potete interagire con la porta del capannone per aprirla e all’interno troverete il freno a mano.

Capannone nel giardino dove è presente il freno a mano

Ottenere i fili elettrici

Nella stessa strada del negozio di fumetti si trova l’edificio della Radio House, la cui porta d’ingresso può essere distrutta con un cannone a braccio Mangler. È possibile realizzarlo presso un banco di lavoro per 1.250 dollari di recupero, raccoglierne uno da un Mangler distrutto o utilizzare l’iniettore mutante. All’interno dovrete interagire con i mucchi di rifiuti sul pavimento fino a quando uno di essi farà comparire i Fili elettrici.

Fili elettrici tra i rifiuti nella Radio House

Trovare il banco d'assemblaggio

Una volta ottenuti tutti i pezzi necessari, recatevi al motel vicino al punto in cui vi siete generati. Andate al piano superiore e la porta coperta da nastro giallo si aprirà, facendo comparire un'enorme orda di zombie. All’interno troverete il banco di lavoro Thrustodyne M23, con il quale dovrete interagire tenendo in mano tutti i materiali per costruire l'arma. Tornate alla chiesa con il Thrustodyne M23 e interagite di nuovo con la macchina. Questo è il primo passo importante completato.

Motel vicino allo spawn point dove è presente il banco per assemblare il thrustodyne

Costruire l’LTG

Dopo aver interagito nuovamente con la macchina nella chiesa, il passo successivo è costruire l’LTG. Il Thrustodyne M23 viene utilizzato per aspirare oggetti tenendo premuto il pulsante di fuoco, il che è un bene, perché sarà necessario aspirare e assorbire tre parti per l’LTG, dopo averle individuate per poi utilizzare il banco da lavoro.

Sito d'assemblaggio dell'LTG

Si trova sul tetto della banca e vi si può accedere dalla corda di fronte alla banca (lato Bowling Alley) o dalla zipline che parte dall’edificio usato per salire sopra al camion bianco. Il banco di lavoro si trova nell’angolo più lontano della banca.

Dove trovare le tre parti dell'LTG

Prima parte dell'LTG situata nella chiesa

La prima parte si trova all’interno della Chiesa, in bilico sul lato sinistro della balconata.

Per la seconda parte, scendete dalla collina verso il negozio di fiori, ma salite in cima all’edificio con la Speed Cola di fronte, quindi salite sul camion bianco in strada. Sarà possibile aspirare un pezzo per l’LTG dalla finestra superiore aperta dell’edificio a sinistra della Speed Cola.

Location seconda parte dell'LTG nella finestra aperta dell'edificio a sinistra della Speed Cola

Infine, il terzo pezzo LTG si trova nel soffitto del negozio di fumetti. Mettetevi al centro del bancone e mirate in alto per vederlo.

Una volta creato l'LTG tornate alla chiesa e interagite nuovamente con la macchina.

Catturare un mostro

Alla seconda interazione nella chiesa sarà possibile ottenere una capsula di etere che fuoriesce dalla macchina. Bisogna catturare del forte etere oscuro e metterlo nel contenitore. Vediamo i passaggi necessari per raccogliere l'etere.

Preparate la trappola per mostri

Si può posizionare il contenitore di etere su un qualsiasi punto del generatore di campo di etere oscuro, situato tra il cimitero e il negozio di fiori. Ogni punto è collegato al generatore principale tramite un cavo.

Difendere l'LTG

Nel cimitero comparirà una nuvola di tempesta dell’etere che fa scintille sul terreno sottostante. Posizionate l’LTG direttamente sotto di essa e difendetela dagli attacchi degli zombie. Una volta difeso con successo l’LTG, si genererà un mostro con un nome unico. Il mostro avrà la forma di un Abominio o di un Mangler

Nuvola di etere in cui bisogna posizionare l'LTG

Catturare un mostro

Dovete indebolire il mostro in modo significativo, ma dovete stare molto attenti a non ucciderlo. Conducete la creatura appena nata (con salute bassa) verso la trappola di etere su cui si trova il contenitore di etere. Attivate il generatore di campo di etere e, mentre l’abominio si trova all’interno della trappola con il contenitore, uccidetelo per far assorbire la sua energia nel contenitore. Questa potrebbe essere la parte più imbarazzante dell’intero processo.

Attivare le macchine Strauss

Tornate alla macchina nella Chiesa con il contenitore, completo di etere del mostro unico, e inseritelo nella macchina. Adesso nel cassetto della macchina apparirà un Contatore Strauss, che potrete raccogliere, dopo di che dovrete portarlo in giro per diverse macchine Strauss sparse per Liberty Falls. È possibile utilizzare il Contatore Strauss con il pulsante della Granata tattica.

Macchina Strauss presente all'interno della chiesa

Dovrete portarlo a tre macchine e regolare il colore della luce sopra ogni macchina in base a ciò che vi dice il Contatore Strauss. È possibile cambiare la luce sopra la macchina interagendo con essa. Di seguito indicheremo rapidamente cosa dirà il Contatore Strauss e di che colore dovrà essere la luce di conseguenza.

BASSO = Luce rossa

MEDIO = Luce gialla

ALTO = Luce verde

Location macchine Strauss

La prima macchina si trova uscendo dall’ingresso principale della chiesa, la appena oltre il muro, lungo le scale che portano alla pista da bowling, sul prato dove è possibile saltare sull’autobus.

Location prima macchina Strauss

Nel giardino sul retro della casa con il capanno degli attrezzi, vicino alla scalinata troveremo la seconda macchina.

Mentre la terza macchina si troverà partendo dal tetto della banca, dove è possibile “acquistare” una porta che fa esplodere una tavola di legno. Saltate da lì per trovare l’ultima macchina nell’angolo che dà sul motel.

Acquisire il contenitore d'etere

Per concludere, ognuna di queste macchine punterà in direzione di un altro Contenitore di Etere, che adesso potrete raccogliere per il prossimo passo. Assicuratevi di recuperare anche l’LTG dalla vicina nube d'etere che avete usato in precedenza per evocare il mostro.

Catturare il mostro, secondo round

Useremo il nuovo contenitore d'essenza di etere ottenuto attraverso le macchine Strauss per catturare un altro mostro – se prima avete combattuto contro un Mangler, adesso sarà un Abominio, e viceversa – usando gli stessi passaggi di prima. Questa volta useremo il generatore di etere vicino al Motel e la tempesta d’etere che comparirà vicino all’Olly’s Comics.

Conclusa anche la seconda cattura tornate alla macchina della chiesa per lo step finale dell'easter egg.

La fine