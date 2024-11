Gli eventi più interessanti del Milan Games Week & Cartoomics 2024

Il Milan Games Week & Cartoomics 2024, in programma dal 22 al 24 novembre a Rho Fiera Milano, si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di videogiochi, fumetti e cultura pop. L'edizione di quest'anno celebra grandi nomi, anniversari significativi e momenti di puro spettacolo che abbracciano diverse aree tematiche.

Videogiochi: anteprime e competizioni

L’area gaming proporrà una vasta gamma di esperienze. Non solo anteprime come Alan Wake 2, ma anche la celebrazione dei 40 anni di Tetris con i creatori Alexey Pajitnov e Henk Rogers. In programma tornei di esport, tra cui competizioni di League of Legends, Valorant e FIFA 24, oltre a dimostrazioni di tecnologie emergenti come il gaming in realtà virtuale e aumentata.

Per i nostalgici, l’area arcade sarà dedicata ai grandi classici, mentre i creativi potranno partecipare alla Game Jam, una sfida per sviluppatori che punta alla creazione di prototipi di videogiochi in tempo reale.

Sabato 23, alle 14:30 il Central Stage ospiterà un evento speciale per i fan di Baldur’s Gate 3. Gli attori che hanno dato vita ai personaggi più amati del gioco, Neil Newbon, Devora Wilde, Jennifer English e Aliona Baranova, si racconteranno in un incontro esclusivo, dove sveleranno curiosità e retroscena legati alla loro esperienza nel dar vita ai protagonisti del videogioco. A condurre l’incontro ci saranno Zoltar, Francesco Fossetti e Marco Mottura, noti per il loro carisma e per la passione con cui seguono il mondo dei videogiochi​.

Tra i numerosi appuntamenti imperdibili della Milan Games Week & Cartoomics 2024, spiccano gli incontri con alcune delle personalità più seguite su YouTube e Twitch. Gli appassionati di Pokémon potranno partecipare agli eventi tematici organizzati da Cydonia, celebre creatore di contenuti specializzato nell'universo Pokémon, che offrirà approfondimenti e momenti di gioco live.

I fan di Super Mario, invece, saranno deliziati dalla presenza dei PlayerInside e di RoundTwo, che tra gli altri eventi, animeranno sessioni di gioco dedicate ai titoli più iconici dell’idraulico Nintendo. Sarà un’occasione unica per vedere i creator più amati in azione e interagire con loro in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Fumetti e cultura pop: grandi ospiti e celebrazioni

Il mondo del fumetto si prepara a incantare i visitatori con la presenza di leggende come Chris Claremont, padre degli X-Men, e Masaru Kitao, character designer di Death Note. Saranno celebrati i 100 anni di fumetto italiano attraverso una mostra dedicata, insieme a eventi che esplorano il futuro del graphic novel.

Speciale attenzione è rivolta ai 25 anni di Harry Potter, con panel, illustrazioni dal vivo e memorabilia esclusivi, mentre gli appassionati di Dylan Dog potranno incontrare gli autori della storica serie e scoprire le nuove avventure dell’indagatore dell’incubo.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di manga, lo stand di MangaYo! non sarà presente in fiera quest’anno, e questo è davvero un peccato. Ogni edizione di MangaYo! si è sempre distinta per gli allestimenti curati nei minimi dettagli e per un'ampia gamma di sorprese a tema manga, dai gadget esclusivi agli incontri con artisti e creator. La sua assenza lascia un vuoto, poiché lo spazio MangaYo! rappresentava una tappa obbligata per immergersi completamente nell'universo della cultura giapponese.

Cinema e spettacoli: proiezioni e approfondimenti

La sezione cinema vedrà proiezioni speciali, come l’anteprima di The Well di Federico Zampaglione e Diabolik – Chi sei? dei Manetti Bros. Imperdibile l’incontro con Dario Argento, che discuterà della sua carriera e del suo nuovo film Panico. Il palco principale ospiterà eventi live come il concerto dei Lacuna Coil, icone del metal italiano, e uno spettacolo sinfonico dedicato alle colonne sonore di videogiochi e film cult. Per i fan del cosplay, il Cosplay Contest offrirà performance spettacolari e premiazioni per i costumi più creativi. Inoltre, sarà allestito uno spazio per tutorial di make-up e creazione di armature