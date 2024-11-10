Call of Duty: Black Ops 6, Il segreto della Torre

Call of Duty: Black Ops 6 è finalmente arrivato e come sempre ha portato all'interno delle sue tre modalità tantissimi segreti che si sbloccano in diversi modi e attraverso varie meccaniche e sfide. Oggi ci concentriamo sulla campagna di Black Ops 6 in cui è presente un easter egg che permetterà di scoprire varie stanze del rifugio La Torre e la storia di questa base.

Questo easter egg è già disponibile sin dall'inizio della campagna appena verrà sbloccato il rifugio ed è composto da 7 puzzle diversi che utilizzano meccaniche che ritroveremo anche nella campagna.

Treyarch con questi segreti ha voluto introdurre una nuova profondità di gameplay che sfida i giocatori a usare logica e attenzione ai dettagli, aggiungendo così un’esperienza inedita per i fan della serie.

NOTA BENE: Per gli enigmi in cui sono necessarie combinazioni numeriche le soluzioni sono diversi ad ogni missione della Campagna e anche per ogni singolo gioco, non basatevi quindi sui codici che forniremo per le spiegazioni perché potrebbero non essere gli stessi per voi!

Soluzione Enigma della Caldaia

Il primo enigma parte nel seminterrato del rifugio dove dovremmo attivare la caldaia utilizzando nell'ordine corretto 3 manopole secondo il seguente indovinello:

"Questo affare è un mistero. Ho provato ad accendere la fiamma pilota con la linea del combustibile aperta, ma niente da fare. Non capisco perchè. Il boiler ha una perdita, per questo la fiamma non si accende. Meglio riempirlo d'acqua dopo aver stabilizzato la fiamma"

L'ordine corretto con cui usare le manopole è il seguente:

Interrompere il flusso dell’acqua: Chiudete prima il rubinetto del boiler per bloccare il flusso d’acqua.

Chiudete prima il rubinetto del boiler per bloccare il flusso d’acqua. Impostare il combustibile: Girate il rubinetto del combustibile a metà, finché l’indicatore del livello non si posiziona nella zona centrale.

Accendere la Fiamma Pilota: Usate la Fiamma Pilota per accendere il boiler.

Usate la Fiamma Pilota per accendere il boiler. Riaprire il rubinetto dell’acqua: Aprite nuovamente il rubinetto del boiler per far ripartire il flusso dell’acqua.

Soluzione Enigma del Pianoforte

Una volta completato il primo enigma bisognerà spostarsi nella sala adiacente alla bacheca dove troveremo un pianoforte, fulcro per il secondo enigma.

Andando ad ispezionarlo, e sfruttando l'ausilio della torcia ultravioletta, noteremo che ad ogni tasto è stato associato un simbolo.

Per individuare la sequenza corretta in cui premere i tasti basta osservare la stanza con l'ausilio della torcia e trovare l'ordine corretto dei simboli, inoltre saranno già numerati e ogni simbolo avrà una freccia che punterà al successivo. Ma tranquilli nel caso abbiate difficoltà i simboli sono i seguenti:

MИ

Pe

CИ

ДO

Pe

A questo punto vi basterà associare la combinazione dei simboli con i tasti e premerli nel corretto ordine.

Soluzione del tastierino numerico

Una volta trovata la combinazione del pianoforte si aprirà di fianco a voi una ingresso che porta ad un secondo seminterrato, dall'aria misteriosa ed inquietante. Qui andremo a scoprire che si tratta in realtà di un bunker segreto russo e per poter avere l'accesso alle varie stanze dovremo completare i rimanenti enignmi.

Il primo enigma che incontriamo nel bunker è un semplice tastierino numerico, sfruttando la luce ultravioletta sui tasti potremo individuare i più usati, su cui saranno presenti i segni di impronte digitali. Dovrete inserire un codice di cinque cifre ed il gioco vi indicherà, una volta inserito il codice e premuto il pulsante di sblocco, quali numeri sono corretti, sbagliati o nella posizione errata. Potrebbe essere necessario ripetere le prove, e alcune cifre potrebbero ripetersi.

Soluzione Cifrario ASI

Una volta sbloccata la porta tramite il tastierino numerico andremo alla ricerca di un computer ed interagendoci troveremo il prossimo puzzle, che andremo ad incontrare anche durante la campagna come altri di questi enigmi.

Ci verrà mostrata una parola codificata attraverso un valore numerico e dovremo andare a decodificarla utilizzando le coppie lettera-numero che troviamo in basso nello schermo.

In questo caso la nostra parola risulta essere ROOM, ma se volete evitare di scervellarvi nell'individuare tutti gli abbinamenti basterà che inseriate le quattro parole preimpostate ovvero: APRI, BUNKER, IL, SEGRETO.

Inserendo le parole corrette si aprirà un'altra porta precedentemente bloccata

Soluzione della Serratura

L'enigma successivo si trova subito nella stanza seguente ed in questo caso incontriamo un puzzle già visto nella saga: lo scassinamento di una porta.

Basterà che spostiate lentamente il mouse o lo stick di controllo a sinistra e a destra fino a far illuminare i perni della serratura. Quando si illumina, mantenete la posizione fino a che non si blocca, quindi passate al perno successivo. Completato lo scassinamento, prendete la chiave sul tavolo che sbloccherà l’ultima porta chiusa nel seminterrato.

Soluzione Segnale Radio

Anche in questo caso incontriamo un puzzle molto presente nella campagna, ma allo stesso tempo molto semplice da risolvere. Nello schermo della radio appariranno due segnali, uno in verde e uno in bianco e per risolverlo basterà far combaciare le onde dei due segnali modificando ampiezza e frequenza per attivare la radio. Durante la campagna una volta risolto il puzzle otterete un segnale radio che fornirà un codice di quattro cifre per aprire una cassaforte, ma in questo caso c'è un ultimo passaggio da fare

Soluzione Codice Cassaforte

Per concludere l'easter egg dovremo trovare il codice della cassaforte, situata al primo piano del rifugio in una camera da letto, ed aprirla. Una volta attivata la radio in una stanza apposita verrà riprodotto un messaggio, diverso per ogni giocatore, in cui vengono nominati degli oggetti specifici, ad esempio:

"Da un giradischi sentii i rumori del lancio di un razzo. Peccato, perchè avrei voluto vederlo su pellicola. 'Quando sarai più grande' disse mia sorella, mentre usava il ferro per stirare gli abiti da lavoro di papà"

Nel mio caso i quattro oggetti erano: giradischi, razzo, pellicola e ferro per stirare.

A questo punto basterà sfruttare la torcia UV nella stanza e illuminare gli oggetti nominati per mostrare i numeri a cui sono associati, quei 4 numeri formeranno la combinazione della cassaforte.

Una volta aperta, otterrete una ricompensa di 1.000 dollari, che potrete usare per sbloccare potenziamenti iniziali del rifugio, un progetto speciale per un coltello chiamato “Enigma Risolto” e il trofeo “Gli enigmi, Mason”.

Completare questi puzzle vi darà un notevole vantaggio, poiché vi permetterà di iniziare la vostra avventura con risorse extra e potenziamenti per affrontare le missioni successive.