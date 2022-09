Ecco come attivare paramount+ su sky senza costi aggiunti

Indice dei contenuti Paramount+ senza abbonamento Sky Cinema

Novità importanti per gli abbonati Sky: nell’ambito della partnership siglata con il gruppo Paramount, il nuovo servizio di streaming Paramount+ sarà disponibile su Sky Q e Sky Glass. Per chi ha sottoscritto l’offerta Sky Cinema, l’accesso alla piattaforma sarà inoltre possibile senza alcun costo aggiuntivo. Vediamo insieme come.

Per chi possiede Sky Q o Sky Glass (con l’offerta Cinema) basterà utilizzare il controllo vocale dal proprio telecomando e dire “Attiva Paramount+“, dopodiché basterà seguire le indicazioni sullo schermo. Per chi possiede My Sky invece potrà attivare l’offerta dall’area “Fai da te“, nella sezione “Offerte per te“. Il passo successivo sarà solamente iscriversi (o accedere) alla piattaforma di streaming.

Paramount+ si presenta sin da subito con un catalogo abbastanza ricco, che può contare su prodotti esclusivi come le serie The Offer e The First Lady, ma anche su classici quali Il Padrino, Mission Impossible o Grease.

Altre informazioni utili sono disponibili sul sito d’assistenza di Sky.

Paramount+ senza abbonamento Sky Cinema

Attualmente, per chi non è abbonato Sky Cinema, il servizio costa 4,99 euro al mese per un anno (attivando l’offerta entro il prossimo 25 settembre), per poi aumentare a 7,99 euro. É possibile, inoltre, attivare una prova gratuita dalla durata di 7 giorni.

Comparando con le altre principali piattaforme streaming, Paramount+ verrebbe a costare quanto l’abbonamento base di Netflix (7,99 euro/mese), meno di Disney Plus (8,99 euro/mese) ma più di Prime Video (4,99 euro/mese) e Apple TV Plus (4,99 euro/mese).

Trattandosi dunque di un servizio appena nato, l’accordo con Sky consente di far conoscere e apprezzare il catalogo ad una platea più ampia. Dall’altra parte, Sky amplia ulteriormente l’offerta per i suoi abbonati, che può già contare, ad esempio, sui titoli HBO.