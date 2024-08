Elgato Key Light Neo, Recensione: l’illuminazione definitiva?

Nei giochi horror, è fondamentale avere una buona illuminazione, specialmente se si gioca con amici davanti alla telecamera o in una stanza con scarsa luce. In questi casi, una configurazione di illuminazione ottimale può fare la differenza. Fortunatamente, le luci a tasti sono diventate molto popolari tra gli utenti PC, offrendo molte opzioni sul mercato.

Elgato è stato uno dei primi marchi a riconoscere l'importanza di una buona illuminazione per gli streamer, introducendo diverse soluzioni innovative. La più recente aggiunta alla loro linea è la Key Light Neo. Questa luce fa parte della gamma Neo, nota per la sua semplicità e funzionalità plug and play, oltre a un design bianco elegante e pulito.

La Key Light Neo si colloca in una fascia di prezzo media, offrendo un buon equilibrio tra costo e prestazioni. Con un prezzo di circa 99,99 Euro, rappresenta un investimento giustificato per chi cerca una luce che faccia il suo lavoro in modo efficace.

Specifiche Tecniche e Confezione

La linea Neo è caratterizzata da un design minimalista, evidente fin dalla confezione, che utilizza semplici scatole bianche realizzate in materiale riciclato. All'interno della confezione troverete il Keylight Neo, un supporto per monitor e un cavo di prolunga USB intrecciato. Quest'ultimo è particolarmente utile poiché il cavo fornito di serie è piuttosto corto.

La Elgato Keylight Neo è dotato di tre pulsanti e una manopola posizionati agli angoli anteriori del dispositivo. Questi controlli consentono una regolazione manuale della potenza, della luminosità e della temperatura della luce. Sono estremamente facili da trovare e utilizzare, anche in condizioni di forte illuminazione.

Sul retro del Keylight Neo è presente una gestione dei cavi ben organizzata. In basso, troverete una connessione standard per il montaggio a vite da 1/4-20 UNC. Questa connessione è compatibile sia con il supporto per monitor pieghevole incluso nella confezione, sia con la maggior parte degli altri supporti disponibili sul mercato.

Il supporto per monitor, incluso con il Keylight Neo, è ben progettato e dotato di un bordo anteriore trasparente. Sebbene sia un supporto molto funzionale, spesso preferisco spostare l'illuminazione a seconda delle esigenze. Il pacchetto completo fornito con il Keylight Neo rende questa operazione estremamente semplice, soprattutto in confronto alle luci più ingombranti.

La Key Light Neo in Uso

Quando si tratta di illuminazione, Elgato è sinonimo di qualità, e la Key Light Neo non fa eccezione. Questa piccola ma potente luce offre un'illuminazione morbida, uniforme e priva di sfarfallii, con una gamma di opzioni che spaziano da toni caldi a freddi e vari livelli di luminosità.

La Elgato Key Light Neo è dotata di pulsanti fisici per il controllo diretto della luminosità e del tono, ma può essere gestita anche tramite l'app Elgato Control via USB. In alternativa, è possibile configurare la luce sul proprio Wi-Fi e utilizzare l'applicazione su PC o smartphone. Un ulteriore vantaggio è l'integrazione con Home Assistant, che permette di controllare la luce e aggiungerla alle diverse stanze della casa.

Un aspetto particolarmente interessante è la compatibilità con gli Stream Deck di Elgato, incluso lo Stream Deck Neo. Questo consente un'integrazione senza soluzione di continuità, offrendo un'ampia gamma di opzioni di controllo.

Per chi desidera una soluzione semplice e immediata, la luce può essere alimentata tramite una porta USB da 4,5 watt del PC, raggiungendo una luminosità di 400 lumen, ideale per configurazioni webcam. Anche senza un PC, è possibile collegarla a un power bank o a un alimentatore di base, garantendo comunque una buona illuminazione e un controllo manuale completo.

Il cavo di collegamento è di tipo USB Type-A per il PC e Type-C per il dispositivo. Se si dispone di porte USB con una potenza nominale di 7,5 watt, la luminosità aumenta fino a 700 lumen. Per ottenere il massimo dalla Key Light Neo, collegarla a una fonte di alimentazione da 12 watt permette di raggiungere i 1000 lumen.

Durante i test, ho notato che l'illuminazione può risultare troppo intensa se posizionata direttamente di fronte. Tuttavia, puntando la luce verso le pareti dell'ufficio, si ottiene un'illuminazione più uniforme e diffusa. Questo è particolarmente utile se si lavora in un ambiente con pareti bianche, poiché la luce rimbalza, creando un effetto più naturale e piacevole.

Conclusione

La Key Light Neo di Elgato si distingue come una delle migliori luci da monitor attualmente disponibili sul mercato, grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua straordinaria versatilità. La facilità con cui si può spostare la rende incredibilmente utile per chi ha molteplici configurazioni da gestire o per chi desidera semplicemente impostare una nuova configurazione con semplicità.

Questo dispositivo è particolarmente adatto per content creator e streamer, in quanto migliora notevolmente la qualità dei video attraverso un'illuminazione ottimale del viso o degli oggetti inquadrati. Con una luminosità massima di 1000 lumen, la Key Light Neo offre una potenza di illuminazione impressionante che può essere utilizzata anche come luce di rimbalzo per ottenere effetti visivi professionali.

Il design pulito e minimale della Key Light Neo la rende un complemento discreto ma potente per qualsiasi postazione di lavoro o di streaming. Anche a impostazioni di luminosità più basse, fornisce un'illuminazione di base eccellente, dimostrando la sua efficienza e versatilità.

Un altro punto di forza di questo dispositivo è la possibilità di controllarlo facilmente da qualsiasi luogo e in qualsiasi situazione. I controlli intuitivi permettono di regolare con precisione la temperatura del colore e la luminosità, garantendo sempre un'illuminazione perfetta in ogni circostanza.

Inoltre, la Key Light Neo è compatibile con lo Stream Deck Neo, consentendo di gestire la luminosità, cambiare preset e effettuare altre regolazioni con la semplice pressione di un tasto. Questa integrazione rende l'utilizzo della luce ancora più comodo e personalizzabile, rispondendo alle esigenze specifiche di ogni utente.