ROG Zephyrus G16 annunciato ufficialmente, vediamo le specifiche

Durante il Computex di Taipei, iniziato per ASUS nella giornata di oggi, è stato mostrato il ROG Zephyrus G16 con CPU AMD. Durante l'ultimo CES ASUS aveva già mostrato Zephyrus G14 e G16 , G16 era però solo in versione intel. Ora è finalmente disponibile anche con i Ryzen di ultimissima generazione .

ROG Zephyrus G16 è costruito interamente in alluminio fresato , garantendo un design elegante e sottile. La scelta dei materiali aiuta il laptop da gaming ad avere un design premium e allo stesso tempo ad avere una buona robustezza . Il tutto mantenendo il peso di appena 1.85 Kg e lo spessore di soli 1.49 cm .

Inoltre, ASUS è riuscita ad implementare un sistema di raffreddamento intelligente, con prese d'aria sulla tastiera . Grazie all'utilizzo di nuovissime ventole e metallo liquido sulla CPU , ROG Zephyrus G16 promette una dissipazione ottima del calore . La scelta dei materiali ha poi permesso ad ASUS di creare una modalità a 0 dB, ventole spente , per tutti i compiti a bassa potenza, senza andare in contro a surriscaldamenti.

Uno dei dettagli più interessanti del ROG Zephyrus G16 è probabilmente il suo display OLED. Il display è un 2.5K, 16:10, 240Hz con il supporto al NVIDIA G-Sync. Il tempo di risposta è di appena 0.2 ms e supporta addirittura l'HDR. L'ottimo pannello OLED non solo lo rende fantastico per il gaming ma anche molto piacevole per lavorare.