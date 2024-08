Creatures of Ava, Recensione: animali e musica in sintonia

Creatures of Ava è un nuovo open world d'avventura indie sviluppato da Inverge Studios e rilasciato il 7 agosto 2024 da 11 bit Studios.

Creatures of Ava immerge il giocatore nel pacifico pianeta di Ava, in cui l'esplorazione viene alternata alla purificazione della fauna e della flora da una malattia chiamata "avvizzimento", la quale sta mettendo in pericolo l'equilibrio dell'ecosistema, e all'evacuazione degli animali dal pianeta per preservarne le specie.

Storia

La storia di Creatures of Ava viene introdotta con un filmato in cui si vede la protagonista, Vic, all'interno di una capsula nello spazio, nei pressi del pianeta Ava. Un guasto tecnico porta la capsula ad attivare l'atterraggio di emergenza, schiantandosi nel pianeta di conseguenza. Da qui, Vic, essendo svenuta, rivive un evento traumatico della sua vita, in cui da bambina è stata rinchiusa dai suoi genitori in quella stessa capsula per sfuggire alla completa distruzione della stazione spaziale in cui ha vissuto. Una volta ripreso coscienza, Vic cerca invano di contattare la collega Tabitha, e da qui il gioco ha inizio.

Come citato precedentemente, Ava soffre di una malattia che la popolazione nativa chiama "avvizzimento", il che influenza la flora e la fauna, rendendo ostile e aggressiva quest'ultima. L'obiettivo di Vic e Tabitha consiste nel debellare la malattia, e di evacuare gli animali con lo scopo di preservarne le specie, nonostante il disinteresse dimostrato dalla popolazione locale, e la loro mancanza di fiducia nei confronti degli esseri umani.

La scelta di raccontare una storia semplice, senza un eccessivo quantitativo di informazioni da memorizzare, aiuta il giocatore ad apprezzare il titolo anche se giocato occasionalmente.

Esplorazione

L'esplorazione del mondo di Creatures of Ava eredita i classici elementi degli open world, tra cui i punti di viaggio rapido, inclusi e limitati agli edifici degli umani che hanno visitato il pianeta prima di Vic, rendendoli particolarmente rari, costringendo di conseguenza il giocatore a viaggiare da un'area all'altra camminando per la maggior parte del tempo, mentre alcune aree richiedono di risolvere dei puzzle basilari prima di accedervi.

Questi elementi insieme rendono l'esplorazione poco stimolante, e combinandola con l'obiettivo principale della storia, crea un'esperienza di gioco più affine ad una mansione lavorativa piuttosto che ad uno svago videoludico.

Combattimento

Se il giocatore viene individuato dagli animali infetti, questi inizieranno immediatamente lo scontro. Per vincere, invece di azzerare la loro vita, bisogna attendere che il processo di purificazione sia completato senza interruzioni. Inizialmente il raggio creato dall'arma di Vic può colpire solo un animale alla volta, ma se un'altra creatura entra a contatto col raggio, il collegamento include anche quest'ultima.

L'insieme di questi elementi crea degli scontri particolarmente ripetitivi, in cui l'unica variabile è il numero e le specie di animali coinvolti. L'albero delle abilità può aiutare ad accelerare gli scontri, ma l'esperienza di gioco è la stessa.

Gli animali

Oltre alla storia principale, uno degli obiettivi principali riguarda l'evacuazione di un certo numero di animali appartenenti alle varie specie, il che richiede di ripetere questa sequenza di azioni:

Usare il flauto per ripetere le note suonate da uno degli animali nelle vicinanze, ottenendo così la loro fiducia .

da uno degli animali nelle vicinanze, . Radunare tutti gli animali nelle vicinanze suonando il flauto .

. Scortarli tutti verso il robottino più vicino che li teletrasporterà fuori dal pianeta.

In alcuni casi, il primo step non è richiesto se è già stato completato una volta, mentre in altri bisogna sfruttare le abilità degli animali per sbloccare l'accesso al robottino. Ciò va ripetuto per ogni robot presente nella mappa, dovendo di conseguenza prestare soccorso a centinaia di animali.

Ogni animale può essere accarezzato, riproducendo un'animazione diversa per ogni specie esistente, creando poi una scena talmente serena da sciogliere il cuore di ogni amante degli animali. Non ha un'utilità pratica, ma è comunque un'azione gratificante.

Musica

Anche la colonna sonora di sottofondo contribuisce a rafforzare la percezione di un ambiente pacifico e privo di rischi. Quando si usa il flauto, le note suonate entrano in sincronia con la melodia principale, aumentando così l'efficacia della narrazione audiovisiva. Sebbene vi sia solo una canzone di sottofondo, il ritmo pacato e tranquillo aiuta a non sembrare subito ripetitiva.

Grafica e comparto tecnico

La decisione di utilizzare due stili grafici così differenti in Creatures of Ava è un azzardo che paga a metà. L'introduzione, visivamente accattivante, lascia il segno senza compromettere sulla leggerezza del titolo, ma il cambio di rotta improvviso potrebbe far sorgere dubbi sulla cura dedicata alla realizzazione grafica del mondo di gioco.