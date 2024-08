Marvel Snap: Wiccan, l’eredità Maximoff

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Agosto: martedì 13 Agosto alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Da oggi tra noi uno dei figli di Wanda Maximoff e di Visione! Porta con se l'eredità di sua madre, ovvero i suoi poteri magici. Vediamo se saranno utili anche nel nostro gioco preferito e come possono inserirsi all'interno dei mazzi. Ovviamente membro ma anche fondatore degli Young Avengers.

Ma ora analizziamo la carta nella sua potenza:

Marvel Snap: Wiccan

Descrizione:

Wiccan (costo: 4, potenza: 7) = Alla scoperta: se hai speso tutta la tua Energia nei turni precedenti, +2 Energia massima.

Molto interessante come effetto, dato che aiuterà tutti quei mazzi con un alta curva di mana, addirittura ce lo vedo molto bene in un mazzo Arishem che anche una Sersi magari. Oppure potrebbe riportare in vita un mazzo Hela-discard. Insomma il fatto di avere praticamente 2 energia massima regalata è interessante dato che ci vengono dati "solo" spendendo tutto il mana nel turno prima. Cosa che su Marvel Snap è molto facile. Interessante!

Ma chi è Wiccan?

Wiccan, il cui vero nome è William "Billy" Kaplan, è un personaggio dei fumetti, creato da Allan Heinberg (testi) e Jim Cheung (disegni) nel 2004, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione è in Young Avengers n. 1 (aprile 2005).

È uno dei membri fondatori dei Giovani Vendicatori. L'originale nome di battaglia di Billy era Asgardiano. Assieme al suo compagno Hulkling costituisce una delle poche coppie di adolescenti gay presenti nei fumetti.

William nasce, insieme al fratello gemello Thomas, come figlio della maga Wanda Maximoff e dell'androide Visione, entrambi membri di spicco dei Vendicatori. Wanda riesce ad accedere temporaneamente a una grande fonte di energia magica e ciò le permette di esaudire il suo desiderio di avere una famiglia.

I gemelli vengono rapiti da Pandemonium, che li consegna al suo signore Mefisto. Quest'ultimo sostiene che, dopo essere stato sconfitto da Franklin Richards, la sua essenza venne divisa in più parti che si dispersero e Wanda ha inavvertitamente usato due di questi pezzi per dare vita ai suoi due figli, che in realtà sono costrutti magici; Mefisto riassorbe l'energia, apparentemente cancellando dall'esistenza Thomas e William. L'accaduto porta alla fine del matrimonio tra Wanda e Visione. (Appartendemente anche su Marvel Snap)

Poteri e abilità

Il potere mutante di Wiccan appare simile a quello della madre, di saper alterare la realtà con la sola forza di volontà, ma l'ampiezza dei suoi poteri non è stata ancora ben definita e mostrata. Billy, che ritiene di essere un mago (come la madre ritiene di essere una strega), focalizza questo suo potere soprattutto attraverso la pronuncia di incantesimi (un limite del suo potere è dato dal fatto che deve riuscire ad udire l'incanto che sta recitando, se vuole che esso abbia effetto, come dimostrato in Civil War: Runaways/Young Avengers), anche se in alcuni casi non ha mostrato la necessità di operare un incanto.

Inizialmente, attraverso i suoi poteri, Wiccan aveva mostrato la capacità di levitare e manipolare i fulmini. In seguito ha mostrato la capacità di creare illusioni (come ad esempio assumere le sembianze di un'altra persona), di saper creare campi di forza, di saper teletrasportare se stesso ed altre persone, di saper localizzare un individuo attraverso la magia, di sapersi proiettare astralmente, di proiettare colpi di forza.