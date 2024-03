Azur Promilia, ecco il nuovo Open World di Manjuu

Azur Promilia sarà il prossimo titolo Open World sviluppato da gli stessi creatori di Azur Lane, Manjuu Games. Il titolo manca ancora di una data di uscita, è però possibile pre registrarsi tramite il sito ufficiale del gioco. Il gioco è stato presentato tramite un ampio trailer su YouTube, che potete vedere qui sotto, tramite il quale si possono vedere moltissimi dettagli del gioco.

Il trailer di Azur Promilia ci mostra moltissimi dettagli, oltre a un comparto tecnico davvero interessante. Il gioco è ambientato in questo mondo fantastico ricco di creature. Dal video si può vedere come questi animali siano una parte molto importante del gioco. Abbiamo potuto osservare città e paesaggi ricche di queste creature oltre a personaggi in sella ad animali sia di terra che volanti.

Oltre al sistema di animali sappiamo che in Azur Promilia saranno presenti vari personaggi sbloccabili, ognuno con uno stile di gioco diverso. Non è ancora chiaro però la modalità di sblocco di essi. Non è chiaro inoltre la precisa tipologia del gioco, anche se molto probabilmente sarà un Gacha. Nonostante il video sia abbastanza lungo e interessante non abbiamo molti altri dettagli. Se volete restare informati sul titolo potrete seguire Hynerd su ogni social per altre notizie di questo genere.