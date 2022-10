Julia roberts: futuro da supereroina?

Indice dei contenuti L'interesse di Julia Roberts per i supereroi

L’attrice premio oscar ha rivelato, in una recente intervista, di avere un interesse per i film sui supereroi. Chissà se un giorno la vedremo all’azione in un film MCU o DCEU.

Ieri è stato sicuramente un giorno importante per la Roberts, infatti, è stato presentato al Regency Village Theatre di Los Angeles il film Ticket to Paradise, in cui è protagonista insieme al divo di Hollywood George Clooney.

Una commedia romantica diretta da Ol Parker e ambientata a Bali, che vede al centro della storia una coppia divorziata alle prese con il matrimonio inaspettato della figlia. La commedia nelle prime due settimane ha incassato 1.583.805 euro.

Per l’occasione i due attori si sono concessi diverse interviste, una fra tutte è quella a Variety.

Durante l’intervista a Just for Variety, il podcast del magazine americano Variety, è emerso l’argomento supereroi. La Roberts all’idea di unirsi a qualcosa come il MCU o il DCEU ha sorriso e ha detto “Non sarebbe fantastico?”, “Dovremmo farne uno io e te!” è stata la risposta di Clooney.

Infine, Julia Roberts ha precisato che invece di indossare un mantello, si sentirebbe più a suo agio indossando un “grembiule da supereroe“.