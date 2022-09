Cyberpunk 2077: il nuovo update riguarderà la serie anime in arrivo

La software house polacca CD Projekt Red ha recentemente annunciato una diretta streaming in data 6 settembre riguardo la tanta attesa patch 1.6, incentrata sul rilascio di nuovi contenuti ispirati alla serie anime in arrivo su Netflix: Cyberpunk: Edgerunners. La serie è infatti pronta a sbarcare sulla piattaforma streaming il 13 settembre di quest’anno con un totale di dieci episodi e completamente doppiata in italiano.

Questo è l’incipit di Cyberpunk: Edgerunners disponibile sulla pagina Netflix:

In una realtà distopica pervasa da corruzione e cyborg, un ragazzo di strada talentuoso ma spericolato cerca di diventare un fuorilegge mercenario… un edgerunner.

Dopo il grande successo riscosso dalla patch 1.5, molti fan di Cyberpunk 2077 sono entusiasti all’idea di poter ricevere nuove missioni e armi sulla serie che ormai potrebbe essere già considerata canonina. La diretta sarà disponibile nei rispettivi canali Youtube e Twitch di CD Projekt alle ore 17:30 italiane, in cui saranno presenti il Lead Level Designer del titolo Miles Tost e il Quest Designer Patrick Mills. Non possiamo quindi non considerare che, durante la diretta, potrebbero essere rivelate maggiori informazioni sul DLC a pagamento previsto per il 2023. Secondo alcuni dataminer, infatti, il DLC introdurrà sia nuove aree esplorabili che nuove missioni.