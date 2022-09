Cavalcando l’onda del successo di Yu-Gi-Oh! Master Duel e del sempre vivo TCG, Konami si prepara al lancio della sua nuova IP. Yu-Gi-Oh! Cross Duel debutterà il 6 settembre su dispositivi Android e iOS.

In questa nuovissima avventura, i duellanti affronteranno sfide senza precedenti in una nuova modalità multiplayer, come una ventata di aria fresca per il titolo di Duel Monsters. Yu-Gi-Oh! Cross Duel è un’esperienza nella quale quattro giocatori saranno connessi tra loro a formare una croce, e tramite l’ausilio dei loro potenti mostri dovranno soverchiare i loro avversari. Le carte mostro posizionate da ciascun giocatore saranno inviate lungo una linea, che li condurrà direttamente ai Life Points dell’avversario.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel si presenta con la volontà di catturare i giocatori di tutto il mondo, proponendo un approccio intuitivo per i neofiti ed una esperienza rivoluzionari per i veterani del gioco di carte. Il gioco si articola su tre modalità:

Multiplayer quattro contro quattro

Co-op fino a quattro giocatori

Duelli single player

I giocatori potranno affiancarsi agli storici personaggi della serie animata in battaglie senza precedenti, dimostrando la loro abilità nella costruzione dei loro mazzi e nella pianificazione delle strategie migliori.

Spettacolari render 3D delle creature e largo spazio alla personalizzazione del character di gioco renderanno poi Cross Duel un viaggio ancora più immersivo. Per incentivare ancor di più gli utenti a preregistrarsi a Yu-Gi-Oh! Cross Duel, Konami ha promesso che al raggiungimento della soglia di 500.000 utenti, questi riceveranno in-game una quantità di Gemme tali da ottenere 10 estrazioni Card Gacha gratuite.