CD Projekt Red aggiorna regolarmente i fan riguardo Cyberpunk 2077 e l’ultima grande novità riguarda i requisiti di sistema che la versione PC del gioco richiede.

Coloro i quali posseggono PC di fascia bassa sono alquanto preoccupati pensando a quanto possa essere esosa, in termini di prestazioni, l’ultima fatica dello studio di sviluppo polacco.

Nonostante la magnificenza e la complessità grafica, Cyberpunk 2077 non è avido di Teraflop o Gb di RAM, ma è piuttosto democratico sui requisiti minimi.

Cyberpunk 2077: requisiti di sistema

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 7 o 10

Processore: Intel Core i5-3570K o AMD FX-8310

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon RX 470

DirectX: Versione 12

Memoria: 70 GB di spazio (HDD) disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 3 3200G

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon R9 Fury

DirectX: Versione 12

Memoria: 70 GB di spazio (SSD) disponibile

Come potete vedere Cyberpunk 2077 non richiederà un PC di ultima generazione, ma potrà essere lanciato anche da una modesta GTX 780 o una RX 470. Le dimensioni di archiviazione sono in linea con quanto visto negli ultimi anni e ben lontane dai record negativi di Call of Duty.

Indirettamente CD Projekt Red ci mette all’erta riguardo ai caricamenti, che potrebbero richiedere un considerabile lasso di tempo. E’ consigliato, infatti, memorizzare il gioco su un supporto SSD.

L’attesa e soprattutto le aspettative attorno a Cyberpunk 2077 sono ai massimi storici. Questa grande opera sarà un inno culturale ad un genere letterario, cinematografico e ludico ed in passato i padri si sono dimostrati uno degli studi più talentuosi sulla piazza.

The Witcher 3 è tra i giochi più influenti di sempre e uno dei migliori della corrente generazione di console.

Dopo frequenti rinvii, si spera che Novembre sia la finestra di lancio definitva e che il 19 le copie del gioco verranno finalmente distribuite. Le circostanze sfortunate hanno fatto combaciare l’uscita con quella di Playstation 5 in Europa.

Questo potrebbe significare una disponibilità di Cyberpunk per la next-gen già al lancio, ma non abbiamo informazioni ufficiali in merito. Esso sarà disponibile per Ps4, Xbox One e PC e acquistare una versione current-gen assicura l’upgrade gratuito a Ps5 o Xbox Series X|S.

