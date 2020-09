Titoli di lancio Ps5: 14 giochi disponibili

Dopo aver fatto chiarezza sulle esclusive, è giunto il momento di un recap riguardo ai titoli di lancio Ps5. La console Sonny approderà sul mercato con ben 14 giochi disponibili per gli utenti, due in più rispetto alla rivale Xbox Series X.

Il passaggio alla next-gen, per quanto eccitante sia, porta con sè anche dei lati negativi. Uno di questi è la scarsità di titoli su cui si può contare durante i primi mesi di vita delle nuove console. Per questa nona generazione la retro-compatibilità ci verrà in aiuto, permettendoci di compensare con i titoli Playstation 4 una line-up di Ps5 che ci metterà qualche mese prima di spiccare il volo.

Andiamo dunque a fare un resoconto dei titoli di lancio Ps5: ci sarà pane per i denti per qualsiasi giocatore?

Titoli di lancio Ps5

Marvel’s Spider-Man: Miles Moralesù

Sackboy: a Big Adventure

Demon’s Souls: Remake

Destruction All-Stars

Astro’s Playroom

Godfall

Assassin’s Creed: Valhalla

Madden NFL 21

Dirt 5

Destiny 2: Beyond Light

Call of Duty: Cold War

Watch Dogs: Legion

Devil May Cry V: Special Edition

NBA 2K21

Come si può vedere Playstation 5 offrirà al lancio un parco titoli eterogeneo, seppur ridotto. Le esclusive sono valide: Miles Morales è un jolly che piacerà ad una grossa fetta di pubblico, Demon’s Souls strizza l’occhio ai giocatori hardcore, mentre Sackboy e Destruction All-Stars puntano ai più giovani.

Xbox dal canto suo offrirà 12 titoli altrettanto promettenti, con il vantaggio di avere le esclusive disponibili sin dal day-one sul gamepass. Microsoft inoltre, ricordiamo, ha retro-compatibilità totale con le console precedenti (Xbox, Xbox 360 e Xbox One).

A questi titoli si aggiunge Fifa 21 che supporterà lo smart delivery su entrambe le console. Ciò significa che una volta acquistato il gioco su Ps4 o Xbox One avrete l’upgrade gratuito Next-gen.

Titoli di lancio Ps5: cosa ne pensate?

Playstation offrirà anche la libreria PS Plus Collection, ma non è ancora chiaro se questa sarà disponibile sin dal lancio della console. Sicuramente nei prossimi mesi verrà chiarito questo punto.

Questa libreria contiene 18 giochi che hanno fatto la storia di Playstation 4. Tra questi figurano sia esclusive che giochi multi-piattaforma, tutti tripla A celebrati. Ecco alcuni esempi illustri:

Bloodborne

Days Gone

God of War

The Last of Us: Remastered

Horizon Zero Dawn

Battlefield 1

Final Fantasy XV

Il servizio è allettante soprattutto per chi non ha avuto una Playstation 4, oppure chi ne ha mancata qualcuna. In ogni caso anche giocatori Sony navigati potranno rivivere avventure divenute ormai classiche.

Per quanto riguarda il pre-ordine di Playstation 5, purtroppo su qualsiasi store nazionale la console risulta esaurita. Probabilmente ulteriori lotti verranno resi disponibili da qui al lancio, ma se non l’avete già prenotata sarà molto difficile rintracciare un’unità per il giorno di lancio.

Chiunque avrà la fortuna di riceverne una il 19 Novembre, potrà godersi i 14 titoli di lancio citati sopra. Fateci sapere cosa ne pensate nel nostro gruppo dedicato a Ps5.