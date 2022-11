Abbiamo recentemente assistito a diverse dichiarazioni ed anticipazioni all’interno dei film Marvel per quanto riguarda l’introduzione dei mutanti dell’universo degli Avengers. In particolare, tra le informazioni più recenti troviamo la comparsa di Hugh Jackman come Wolverine, che a quanto pare sarà presente nel prossimo Deadpool 3 a fianco di Ryan Reynolds.

Negli ultimi anni, un rumor piuttosto insistente vede proprio l’attore Daniel Radcliffe come prossimo Wolverine, pronto a prendere il posto di Jackman dopo la morte del suo personaggio in Logan (2017). L’ex interprete di Harry Potter si è espresso sull’argomento in una recente intervista a GQ:

Si tratta soltanto di un rumor da press tour. Dico qualcosa, poi capita che mi annoi di rispondere sempre in quel modo quindi dico una cosa diversa, e questo fa scoppiare tutto. Non dovrei mai aprire la mia bocca. Non voglio essere bloccato in qualcosa che non sono sicuro amerò allo stesso modo per tutto il tempo.

Radcliffe come Wolverine: “niente di vero“

Si tratta dunque di una scelta personale. In effetti, dopo aver impersonato il mago di Hogwarts per tutta la fase iniziale della sua carriera, scegliere di non legarsi in modo così stretto ad un altro personaggio estremamente popolare può essere una saggia decisione.

Dopotutto, l’attore aveva ribadito questa sua posizione anche in un’altra occasione, spegnendo sul nascere le teorie dei fans. Ecco le sue dichiarazioni:

È una cosa che salta fuori ogni tanto, credo perché nei fumetti Wolverine è basso, quindi ogni tanto si dice: ‘Chi è un attore basso?’. Non c’è mai stata una verità vera e propria. Ogni tanto mi annoio a rispondere alle domande in modo sensato, così faccio una battuta come quella dell’altro giorno e questo ha riacceso le voci in merito, ma non c’è niente di vero.

Potrebbero essere solo dichiarazioni di facciata? Di certo non sarebbe la prima volta, visto che con il passare degli anni altri attori hanno contraddetto le loro stesse dichiarazioni. Solo il tempo potrà rivelarci quale sarà la decisione finale in casa Marvel.