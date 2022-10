Dead by Daylight: in arrivo il nuovo evento di Halloween

Dead by Daylight, il titolo survival horror rilasciato nel 2016 da Behaviour Interactive è pronto a celebrare la festività di Halloween per tutto il mese di ottobre con un nuovo evento-in-game recentemente presentato in un trailer dal canale Youtube ufficiale del titolo.

L’evento Haunted by Daylight sarà disponibile dall’11 ottobre fino al 1 novembre, periodo in cui Dead by Daylight verrà inoltre reso gratuito per il weekend che va dal 27 ottobre al 1 novembre. Oltre a questo, l’evento introdurrà nuovi abiti, il Tomo 13: Malevolenza, saldi di Halloween e altro ancora.

Il Tomo 13: Malevolenza, disponibile dal 12 ottobre, offre scorci nei ricordi di Ghost Face e Mikaela Reid, facendo luce sulle loro vite prima della Nebbia. Avanzando con la storia, i giocatori potranno sbloccare abiti e ciondoli, tra cui Midnight Techwear di Yuki Kimura e The Artist’s Fallen Angel. Il Free Track presente in gioco consentirà a tutti di guadagnare ricompense ad ogni livello, inclusa la maschera Wassup per Ghost Face. Inoltre, la nuova collezione Tricks and Treats di Dead by Daylight a tempo limitato offre due nuovi abiti rari per Jane Romero e Dwight Fairfield: Hollywood Glamour e Toilet Paper Mummy. Ritorna anche la collezione Midnight Grove dell’anno scorso, che include due abiti molto rari: Witching Hour per Mikaela Reid e The Transplant per il Dottore. Sia la Collezione Tricks and Treats che la Collezione Midnight Grove saranno disponibili dall’11 ottobre al 3 novembre.

Per celebrare Halloween, Behavior Interactive offre sconti sul gioco base, sui pacchetti di espansione e sui DLC fino al 60% su tutte le piattaforme.