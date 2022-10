God of War Ragnarok: la durata raggiungerebbe le 40 ore

L’opera di Santa Monica Studio si avvicina sempre di più alla sua uscita, ed alcune indiscrezioni avrebbero rivelato la sua durata. God of War Ragnarok potrebbe avere una durata di 40 ore di gioco.

Sono gli ormai noti Insider Gaming e Tom Henderson a darci la buona novella. Insider Gaming avrebbe infatti postato un tweet riportante le informazioni sul sequel dell’avventura di Kratos. La durata media della campagna di gioco si aggirerebbe sopra le venti ore, le quali salirebbero ad una quarantina completando anche le sfide extra e le missioni secondarie.

Per avere un po’ più di chiarezza è bene fare un paragone. Il precedente capitolo di questa storica saga contava una durata di gioco che si aggirava tra le 20 e le 30 ore, a seconda del numero di missioni secondarie svolte. Questa volta God of War ci porrebbe davanti ad un’avventura che possiamo senza indugio definire “mitica“.

Non sappiamo ancora quanto di queste affermazioni sia vere, perché durante un processo produttivo le idee vengono scartate continuamente, ed il prodotto finale viene spesso stravolto rispetto all’idea iniziale. Requisiti importanti da valutare saranno poi il ritmo di ogni singolo giocatore e la visione integrale delle cutscenes presenti in God of War Ragnarok (dalla durata complessiva di circa un’ora).

Kratos e suo figlio Atreus affilano le armi per affrontare il loro viaggio sempre più imminente. God of War Ragnarok uscirà in esclusiva su PlayStation 4 e Playstation 5 il 9 novembre 2022.