Modern warfare 2: nuovo trailer di lancio

Nella giornata di ieri Activision ha rilasciato il trailer di lancio del sempre più vicino Modern Warfare 2 mostrandoci alcuni dettagli interessanti sulla campagna.

Trailer Modern Warfare 2

Tra i dettagli più importanti che possiamo scorgere ci sono alcune location che visiteremo durante la nostra campagna oltra a una visione di tutti i principali protagonisti come Captain Price, Alejandro Vargas e Soap McTavish. Sul finale poi è possibile dare una prima occhiata a uno dei potenziali villain della trama.

Infinity Ward ha ambiziosamente dichiarato che Modern Warfare 2 segnerà l’inizio di una nuova era per Call of Duty, anche grazie all’uscita di Warzone 2.0 il prossimo novembre.

Indiscrezioni non ufficiali parlano di un ciclo vitale di 2 anni per l’opera di Infinity Ward prima di poter vedere il nuovo titolo di Treyarch, siamo quindi fiduciosi nella bontà del progetto che porta con se il nome di un mostro sacro per la serie Call of Duty.

Ricordiamo che Modern Warfare 2 uscirà ufficialmente il 28 ottobre e chiunque avrà prenotato il gioco digitalmente avrà la possibilità di giocare la campagna già dal 20 ottobre.