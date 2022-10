Horizon Zero Dawn: in sviluppo una remastered per PS5?

Indice dei contenuti Horizon Zero Dawn: una remastered è davvero necessaria?

Secondo alcuni report sarebbe in sviluppo una remastered di Horizon Zero Dawn per PS5, insieme a uno spin-off multiplayer.

Horizon Zero Dawn: una remastered è davvero necessaria?

Uno dei report proviene da MP1ST, il quale è stato poi corroborato anche da fonti interne di VGC, ma non solo, a confermare quella che sembrava essere inizialmente una semplice voce di corridoio ci pensa Gematsu, sostenendo di aver ricevuto un documento con vari progetti non annunciati da Sony, tra cui un’edizione remastered del primo episodio dell’avventura di Aloy e uno spin-off multiplayer.

Secondo i report, questa nuova versione esibirà una grafica migliorata per portarlo alla pari del sequel uscito quest’anno, Horizon Forbidden West, sotto forma di nuovi effetti di luce e animazioni, oltre ad una rivisitazione dei modelli per i personaggi principali.

Inoltre, la remaster introdurrà nuove modalità grafiche, un ammodernamento della quality of life, più opzioni per l’accessibilità e per ultimo ma non meno importante un miglioramento del gameplay.

Questo però non sarebbe l’unico progetto in cantiere attualmente in lavorazione, secondo sempre i report sarebbe in lavorazione uno spin-off multiplayer per PS5 e PC, ideato direttamente dallo studio olandese Guerrila Games.

Si tratterebbe di un progetto molto simile a quanto visto recentemente con The Last of Us Part I, il quale ha suscitato non poche polemiche. La mossa di Sony di rimasterizzare uno dei suoi titoli di punta, che ricordiamo essere uscito solo 5 anni fa, dimostrerebbe la volontà di Sony di tramutare in next-gen i titoli più amati della scorsa generazione. Oppure che sia una mossa di marketing in vista dell’uscita della serie tv in collaborazione con Netflix? Intanto staremo in attesa di nuovi annunci ufficiali, solo chi vivrà vedrà.

Nel frattempo, sembrerebbe che gli utenti potranno tornare presto ad esplorare l’Ovest Proibito, un attore avrebbe infatti svelato il primo DLC di Horizon Forbidden West.