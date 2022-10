Nintendo pictures: il nuovo studio di animazione di nintendo

Indice dei contenuti Quali sono gli obiettivi di Nintendo Pictures?

Nella giornata di ieri è apparso in rete un nuovo sito, chiamato Nintendo Pictures. Questi altro non sarebbe che il nuovo studio di animazione della casa giapponese.

Sebbene questo annuncio sembri improvviso, alcuni segnali ci avrebbero permesso di capire in quale direzione Nintendo volesse muoversi. A giugno di quest’anno il colosso giapponese avrebbe infatti acquisito il CG studio Dynamo Pictures, il quale si sarebbe dedicato “alla creazione di contenuto visivo utilizzando le IP di Nintendo”.

Dynamo Production è uno studio giapponese avente alle spalle anni di esperienza nel settore televisivo e videoludico ed una pletora di opere alle quali ha preso parte (tra cui Death Stranding, NieR Replicant e Monster Hunter World).

Quali sono gli obiettivi di Nintendo Pictures?

Il portale Nintendo Pictures è online dal 3 ottobre, e per il momento è possibile accedervi solo in lingua giapponese. Tramite un’abbozzata traduzione ci viene però spiegato che l’obbiettivo della divisione è quello di “far imparare ai giocatori di più sui personaggi Nintendo tramite opere video”.

Daltro canto però, leggendo nella sezione “about” del sito, viene riportato che fra i compiti di Dynamo Pictures vi sono quelli di “video production usando le IP Nintendo” e “fornire servizi di ripresa monitor capture“. Con quest’ultima asserzione possiamo quindi dedurre come la grande N voglia servirsi degli strumenti di monitor capture di Dynamo, la quale li “offrirebbe per la causa”. Le tecnologie Nintendo in questo senso non hanno mai spiccato qualitativamente, ma con il monitor capture sarebbe possibile offreire maggiore realismo alle sue opere.