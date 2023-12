Deadpool 3: Ryan Reynolds inganna i fan e raggira i leaks!

Deadpool 3 era sulla bocca di tutti già prima che lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori rallentasse le riprese della pellicola. I fan, infatti, non vedevano l’ora di assistere presto alla terza avventura del “mercenario chiacchierone”.

Con la conclusione dello sciopero, la produzione di Deadpool 3 è tornata a lavoro e sono continuate, finalmente, le riprese del film con Ryan Reynolds.

Insieme a queste, però, sono anche trapelati diversi leak sul film, come alcune immagini con Wolverine (Hugh Jackman) o con la presenza sul set di Owen Wilson, che nell’MCU ricopre il ruolo dell’agente della TVA, Mobius, visto in Loki.

Il protagonista, Ryan Reynolds, ha deciso di attuare un interessante piano per evitare ulteriori leaks che spoilerino gran parte del film. Prima di tutto ha condiviso un appello ai fan su Instagram:

Le sorprese sono parte della magia del cinema. Per noi è importante girare il nuovo Deadpool in location reali e naturali, usando effetti pratici senza realizzarlo al chiuso in digitale. Le foto scattate continuano a spoilerare le sorprese, creando una situazione difficile per tutti. Spero che alcuni siti e canali social evitino di pubblicare le immagini prima che siano pronte. Questo film è costruito per emozionare il pubblico, speriamo fortemente di riuscire a preservare la questa magia fino all’uscita sul grande schermo. Uno dei motivi per cui vengono condivisi questi spoiler è perché le persone sono entusiaste e capisco comunque che non si tratta di un problema enorme ed è uno di quei “problemi buoni”. Sto adorando realizzare questo film.