Deadpool 3: interessanti novità sul film con Ryan Reynolds

Il film su Deadpool non solo aveva risollevato la carriera dell´attore Ryan Reynolds, dopo il suo discusso ruolo in Lanterna Verde, ma puntava a rilanciare anche lo stesso MCU.

Il film del così detto “mercenario chiacchierone” è riuscito in entrambi gli intenti, tanto da far ottenere ben due sequel alla prima pellicola. Dopo Deadpool 2, infatti, avremo Deadpool 3, per il quale vi sono interessanti novità.

Alla ricerca di un titolo

Il regista, Shawn Levy, ha dichiarato in un’intervista a Weird di star pensando ad un titolo che non sia solo Deadpool 3, in quanto in questa pellicola tornerà un importantissimo personaggio della Marvel: Wolverine, interpretato dall’intramontabile Hugh Jackman:

No, non c’è ancora il titolo. A volte lo chiamo Deadpool contro Wolverine o Deadpool e Wolverine, oppure Deadpool 3 con Wolvie. Abbiamo alcuni titoli che stiamo valutando, ma è molto difficile.

Deadpool 3: il resto del cast

Oltre a Reynolds e Jackman, ricordiamo anche altri membri del cast dei primi film come: Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni – il tassista Dopinder -, Leslie Uggams – Al, la coinquilina cieca di Wade – Rob Delaney (Peter), Stefan Kapičić, Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna – interpreti dei mutanti Colosso, Yukio e Testata Mutante.

Ma ci sono delle importanti new entry come Jennifer Gardner che dopo più di dieci anni riprenderà il ruolo di Elektra e con ogni probabilità Owen Wilson, avvistato vicino al set. Wilson nel MCU interpreta l´agente della TVA, Mobius nella serie tv Loki; questo potrebbe voler dire che nella trama di Deadpool 3 ci saranno i viaggi nel tempo?

Tra i nuovi attori che secondo i rumors potrebbero far parte della pellicola, si è parlato anche di Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), ma addirittura anche di Taylor Swift. In ogni caso, Deadpool 3 si preannuncia ricco di sorprese. Per il film che farà da collante fra il Marvel Cinematic Universe e l’universo dei mutanti Fox.