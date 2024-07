Deadpool & Wolverine: falsi leak per depistare i fan e proteggere il film

Deadpool & Wolverine, infatti, ancor prima di essere uscito, è stato già oggetto di intense speculazioni e rumors di varie fonti che suggeriscono una serie di potenziali cameo. Tra le apparizioni rumoreggiate e poi confermate dagli ultimi trailer ci sono personaggi amati come B-15 di Loki, interpretato da Wunmi Mosaku, e X-23 di Dafne Keen da Logan . Si pensa, inoltre che il film presenti diverse varianti di Wolverine, come quella interpretata da Daniel Radcliffe.

Ryan Reynolds, noto per i suoi simpatici post sui social media, ha contribuito alla confusione, condividendo foto di set umoristiche e false , confondendo ulteriormente i fan. Mentre alcuni leak sono stati smentiti, altri persistono , tra cui la potenziale apparizione di Spider-Man di Tobey Maguire , accennata in vari criptici post sui social media.

Questo potrebbe essere anche un riferimento all'eccessiva fissazione dei fan di avere tutto e subito, rovinandosi la sorpresa, come infatti era successo proprio per Spider-Man No Way Home, dove erano trapelate le immagini che mostravano anche gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. L'uso di falsi leak dimostra l'approccio innovativo della Marvel al marketing e il loro impegno a preservare il piacere della scoperta per il loro pubblico.